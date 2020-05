Mons: cinq musées ouverts dès mardi

D’autres sites ouvriront également leurs portes, mais plus tard.

Le Conseil National de Sécurité a donné son feu vert à la réouverture des musées dès ce 18 mai. Le lundi étant généralement un jour de fermeture dans les musées, il faudra attendre le mardi 19 mai pour s’y rendre à nouveau dans la région de Mons. Mais tous les musées ne rouvriront pas en même temps. A Mons, on a décidé d’échelonner leur ouverture.

Dès mardi prochain, 5 musées rouvriront: le BAM, le Musée du Doudou, le Mons Memorial Museum, l’Artothèque et le Beffroi. Le maximum de visiteurs admis dépend de la superficie de chaque site.

Ugo PETROPOULOS C’est au BAM, où fut inaugurée une exposition consacrée à l’école de Mons une semaine avant le confinement, que la jauge est la plus grande: il pourra accueillir 50 personnes par heure. Au MMM, cette jauge sera de 30 et de 15 à l’Artothèque et au Beffroi. A noter que les horaires d’ouverture sont réduits de 12 h à 18 h.

Le 2 juin, deux autres musées ouvriront leurs portes: le Silex’s à Spiennes et la Maison Van Gogh à Cuesmes. Pour le premier, seul le centre d’interprétation du néolithique sera accessible. Comme il n’existe pas d’endroit plus confiné qu’une grotte, la descente dans la minière néolithique ne sera pas encore possible. 15 personnes par heure pourront être accueillies au musée de Spiennes.

Quant à la Maison Van Gogh, une personne ou une famille à la fois sera admise.

Visites masquées

Enfin dernière ouverture prévue: celle de la salle Saint-Georges. Il est toujours prévu qu’elle accueille dès le 4 juillet une grande exposition consacrée à Yann-Arthus Bertrand. 20 visiteurs par heure y seront accueillis.

Quant au Trésor de Sainte-Waudru à la Collégiale Sainte-Waudru et le musée des arts décoratifs François Duesberg, aucune réouverture n’est encore prévue.

Outre la limitation du nombre de personnes, d’autres mesures seront prises pour limiter les risques de contamination. La réservation des billets se fera donc par téléphone ou en ligne pour permettre de gérer au mieux la venue des visiteurs. Le port du masque sera obligatoire et un parcours de visite sera tracé pour éviter les croisements de personnes.