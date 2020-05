F1: Renault se laissera-t-elle tenter par un retour de Fernando Alonso?

Avec le départ annoncé de Daniel Ricciardo, l’écurie Renault se cherche un pilote pour la saison prochaine. Avec la tentation de rapatrier Fernando Alonso?

La saison 2020 de Formule 1 est sur pause pour cause de coronavirus mais 2021 se dessine déjà: Carlos Sainz Jr a été choisi par Ferrari pour succéder à Sebastian Vettel et son volant chez McLaren ira à Daniel Ricciardo.

Du coup, Renault, dont le second pilote est le Français Esteban Ocon, qui a un contrat jusqu’à fin 2021, plus une option pour 2022, doit désormais trouver un remplaçant à Ricciardo.

«Je suis confiant que la saison 2020 permettra d’accomplir davantage ensemble et nos ambitions ainsi que la stratégie de Renault DP World F1 Team en tant qu’écurie restent identiques», a commenté son patron Cyril Abiteboul dans un communiqué.

Alonso a déjà roulé pour Renault entre 2003 et 2006 puis en 2008 et 2009, remportant 17 Grand Prix et 2 titres de champion. AFP Même avec Vettel potentiellement sur le marché, l’équipe française pourrait plutôt être tentée de renouer avec un ancien amour: Fernando Alonso, 38 ans, en retrait de la catégorie depuis fin 2018. La marque au losange a remporté ses deux titres de champion du monde constructeurs et ses deux sacres chez les pilotes avec l’Espagnol en 2005 et 2006.

Arrivé chez Ferrari en 2015, Vettel, 32 ans, quittera la Scuderia fin 2020, avait-on appris mardi. L’avenir du quadruple champion du monde 2010-2013 avec Red Bull est incertain. «Ce qui se passe ces derniers mois a conduit beaucoup d’entre nous à réfléchir à ce que sont vraiment nos priorités dans la vie», avait confié le père de famille dans le communiqué annonçant sa séparation d’avec la Scuderia. «Il faut faire preuve d’imagination et adopter une nouvelle approche face à une situation qui a changé. Personnellement, je prendrai le temps nécessaire pour réfléchir à ce qui m’importe vraiment dans le futur.»

La situation sur le marché des transferts est inédite, la saison 2020 n’ayant pas encore commencé en raison de la pandémie de coronavirus.