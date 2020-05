Le nouveau coronavirus pourrait faire partie du paysage pendant longtemps, avertit l’OMS

Le nouveau coronavirus pourrait «ne jamais disparaître», a averti l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dont le message alarmant intervient au moment où de plus en plus de pays sont en train de déconfiner leurs populations.

Alors que le bilan mondial du Covid-19 approchait jeudi des 300.000 morts (pour 4,3 millions de cas), le directeur des questions d’urgence sanitaire à l’OMS, Michael Ryan, a déclaré mercredi qu’il était «très difficile» de dire quand elle pourrait être vaincue, ce qui signifie qu’il faudra peut-être vivre avec, au même titre que d’autres maladies.

«Ce virus pourrait devenir endémique dans nos communautés, il pourrait ne jamais disparaître», y compris en cas de découverte d’un vaccin, a insisté M. Ryan, en pleine course pour tenter de trouver un remède contre la maladie découverte dans la ville de Wuhan, en Chine, au mois de décembre.

Plus de 100 projets sont en lice dans le monde et une dizaine d’essais cliniques sont en cours. Une compétition non dénuée de tensions

Alors que l’Agence européenne du Médicament (EMA), a estimé jeudi que dans un scénario «optimiste», un vaccin pourrait être disponible dans un an, les États-Unis ont accusé la Chine de chercher à espionner leurs chercheurs pour tenter de voler leurs travaux.

Le géant pharmaceutique français Sanofi a de son côté jeté un froid en annonçant qu’il distribuerait en priorité aux États-Unis un éventuel vaccin, car les autorités américaines ont investi financièrement pour soutenir ses recherches. Cette avance pourrait être de quelques jours ou quelques semaines, a déclaré son directeur général Paul Hudson.