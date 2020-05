Recrudescence des arnaques téléphoniques en 2019

Les arnaques téléphoniques ont repris en 2019, annonce jeudi le Service de médiation pour les télécommunications dans son rapport annuel.

Les plaintes des consommateurs ont révélé diverses formes de fraude: le phishing, la fraude via Messenger (Facebook), les scams wangiri (méthode pour inciter les gens à rappeler des numéros payants) et les arnaques téléphoniques utilisant des numéros 090x coûteux.

En 2019, le service de médiation a reçu 15.816 demandes d’intervention écrites. Il s’agit d’une légère diminution par rapport à 2018 (-4,21%).

Un nombre croissant de plaintes concerne des appels non désirés. Par exemple, il y a eu 4.410 demandes d’identification de l’auteur suite au harcèlement téléphonique, contre 4.059 en 2018. Par contre, les demandes de médiation pour les plaintes contre les opérateurs de télécommunications ont diminué (de 12.452 en 2018 à 11.406 en 2019).

La majorité des plaintes ont été déposées contre l’opérateur Proximus en 2019, suivi par le groupe Telenet, Orange Belgique, Scarlet et Voo. Ces cinq premiers sont les mêmes qu’en 2018.

Les plaintes portaient également sur l’impossibilité de bloquer les appels entrants non désirés et sur la facturation de services non sollicités ou de SMS payants. En outre, le changement d’opérateur entraîne encore plusieurs centaines de plaintes relatives à une double facturation.

Au cours de l’année 2019, le service de médiation pour les télécommunications a examiné, traité et clôturé 16.246 dossiers. Dans plus de 96% des cas, la médiation a permis de parvenir à un règlement à l’amiable entre l’utilisateur et l’opérateur. L’opérateur a également parfois répondu positivement aux recommandations des médiateurs, ce qui a permis d’obtenir un résultat positif pour plus de 97% des plaintes, semble-t-il.