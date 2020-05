VIDÉO | Marie, éphémère candidate belge de Koh Lanta, revient sur son départ: «J’ai eu une grosse bactérie»

La Nivelloise s’est confiée sur son départ rapide de l’aventure et appelle au calme suite au déferlement de haine auquel certains candidats font face.

Alors que les derniers aventuriers encore en lice continuent de lutter pour décrocher leur place en finale de Koh Lanta, la Belge Marie est revenue sur son départ précipité de l’émission auprès de ses abonnés sur Instagram.

Catapultée dans l’aventure suite à l’abandon médical de Claudia, la Nivelloise de 38 ans avait intégré l’équipe des Rouges avant de devoir elle-même abandonner pour raisons médicales. «J’ai eu une grosse bactérie au niveau des intestins, j’ai perdu cinq kilos en très peu de jours, et surtout, une grosse bactérie au niveau rénal, ce qui me valait un gros traitement antibiotique. Ce qui n’était pas compatible avec le jeu», a-t-elle révélé sur Instagram.

Deuxième candidate belge ayant foulé les plages des îles Fidji cette saison après Pholien, présent dans le jury final, Marie nous avait déjà confié sa déception de partir aussi vite en mars dernier. «Le retour était atroce, j’étais fort déçue dans ma tête mais j’ai dû faire semblant de rien. J’ai eu du mal à me remettre de cet échec.»

Une infection assez sérieuse qu’elle pourtant tentait de minimiser au début. La Nivelloise en profite d’ailleurs pour remercier Téhéiura: une véritable icône du jeu qui a réussi à lui faire entendre raison. «Ça faisait plusieurs jours que j’étais malade, et je ne voulais rien dire. Il m’a secoué les bretelles et vraiment, merci. Je pense que j’attendais de tomber les genoux à terre et ça m’aurait certainement valu plus de dégâts», a-t-elle ajouté.

Ce déchaînement de haine est horrible.

L’éphémère aventurière en a profité pour soutenir ses compagnons d’aventure Régis, Alexandra, ou encore Ahmad face aux insultes et menaces auxquelles ils font face sur les réseaux sociaux et appelle au calme. «Au moment où on signe, on sait que c’est un jeu d’aventure et de stratégie. Ce déchaînement de haine est horrible. Cela fait 20 ans que je regarde Koh Lanta et, même s’il y a des gens que je n’aimais pas, je n’ai jamais eu l’idée d’aller sur le compte de quelqu’un pour l’insulter lui, sa famille, sa femme ou ses enfants. Achetez-vous une vie, ça reste un jeu», conclut-elle.