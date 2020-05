Agression homophobe à Liège: «Il faut une force de caractère incroyable pour tenir dans une société qui te crache à la gueule»

Ce mardi, en plein jour, Tom Devroye et plusieurs amis ont été victimes d’une agression homophobe devant la gare des Guillemins. De quoi l’encourager à partager sur la toile son témoignage glaçant et rappeler que la communauté LGBTQI + demeure quotidiennement la cible de tels actes.

Le témoignage de Tom a de quoi glacer le sang. De la même façon qu’a suscité chez lui l’agression dont il a été témoin, mardi, en gare des Guillemins. On ne parle pas ici de violence physique. Aucun coup n’a été porté. Mais le poids des mots, des insultes, de la violence psychologique est, ici, terrible.

Tom Devroye est coordinateur d’Arc-en-Ciel Wallonie, fédération active dans le soutien et la défense des droits de la communauté LGBTQI + (Lesbiennes, gays, bisexuel.le.s, transgenres, queers et intersexes).

Avec une amie, à quelques jours de la journée mondiale contre l’homophobie, la biphobie et la transhobie (17 mai), il avait un rendez-vous mardi à la gare de Liège-Guillemins, afin de se faire tirer le portrait. Et non le démolir.

«La semaine prochaine devait avoir lieu The Belgian Pride», raconte ainsi Tom sur sa page Facebook. «Vu les conditions sanitaires et l’impossibilité d’organiser cette année la Pride telle qu’on l’a connue auparavant, le photographe Bob Reijnders a décidé de faire des portraits de membres de nos communautés “comme si nous allions à la Pride” pour mettre en lumière nos identités et nos revendications.»

«Vous êtes dégueulasses de faire ça devant des enfants»

Du coup, accompagnée d’une amie, Tom s’est donc rendu mardi à Liège pour participer à cette campagne. «Nous étions belles, elle en robe rouge d’été et moi en legging rose. Nous avions des drapeaux arc-en-ciel et étions déterminées à faire les divas pour quelques minutes.»

Mais rapidement, l’environnement leur devient hostile. Les regards fusent, rapidement suivis par des insultes liées directement à leur identité: «cassez-vous», «vous êtes dégueulasses de faire ça devant des enfants», «on a vu que vous étiez pédés, c’est bon», «si vous ne vous bougez pas, c’est nous qui allons vous bouger».

Changer de lieu, se mettre à l’écart ne sert pas à grand-chose: les insultes continuent, des objets leur sont lancés. Il faut finalement l’intervention d’une équipe de Sécurail – la société qui assure la sécurité à l’intérieur des gares – pour enfin calmer les agresseurs.

«Ne pas en parler, c’est nous invisibiliser»

Cette nouvelle agression en plein jour, dans un lieu qui, malgré la crise sanitaire actuelle, reste un endroit de passage fort fréquenté, a de quoi interpeller. Et si une plainte a dans la foulée été déposée à la police, le témoignage de Tom met en lumière la difficile réalité dans laquelle (sur-)vivent les personnes

«Après le photoshoot, j’ai remis mes lunettes et mon training», poursuit d’ailleurs Tom. «Je passe. On ne voit pas que je suis une pédale [sic] en legging rose et du mascara. On voit un mec avec des lunettes et un training. On me remet dans le placard. “Avoir l’air hétéro”, “ne pas sortir de la norme”. Et je le fais, lâchement. Être invisible. Il faut une force de caractère incroyable et une détermination folle pour tenir dans une société qui te crache à la gueule, t’insulte, se moque de toi, te viole et t’assassine.»

Il faut une force de caractère incroyable et une détermination folle pour tenir dans une société qui te crache à la gueule, t’insulte, se moque de toi, te viole et t’assassine.

C’est précisément ce que, au travers de son témoignage, Tom dénonce: «Parce que nous sommes fatigué-e-s, énervé-e-s, tristes, et angoissé-e-s. Parce que nous refusons de devoir nous cacher, partir, rentrer dans le rang, baisser la tête et ravaler notre colère de peur de nous faire agresser.»

Et la fédération Arc-en-Ciel Wallonie insiste: «Ne pas en parler, c’est nous invisibiliser. Recenser ces agressions, c’est mettre en lumière les violences quotidiennes que nous vivons.»