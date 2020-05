Ferrari: c’est Carlos Sainz qui remplacera Sebastian Vettel

Le carroussel des baquets de la F1 s’est accéléré ce jeudi: l’arrivée de Carlos Sainz chez Ferrari en remplacement de Sebastian Vettel a été actée. L’Espagnol cédera sa place chez McLaren à Daniel Ricciardo, qui va quitter Renault.

La rumeur était dans l’air depuis quelques jours et elle est désormais officielle. Carlos Sainz, le pilote de l’écurie McLaren, roulera pour Ferrari à partir de 2021, a annoncé l’écurie italienne ce jeudi. L’Espagnol prendra la place de Sebastian Vettel dont le contrat n’a pas été prolongé au sein de la ‘Scuderia’.

Chez Ferrari, Sainz, 25 ans, roulera aux côtés du Monégasque Charles Leclerc. Le pilote espagnol avait fait ses débuts en Formule 1 en 2015 avec l’écurie Toro Rosso avant de passer chez Renault en 2017. Il était arrivé chez McLaren en 2019 et quittera donc l’écurie britannique au terme de la saison.

Plus tôt dans la journée, McLaren avait annoncé que l’Australien Daniel Ricciardo (Renault) remplacera Carlos Sainz afin d’épauler le jeune Lando Norris, 20 ans, qui a prolongé pour une troisième saison.

«Je suis très heureux et excité», a commenté Sainz sur Twitter, soulignant qu’il resterait concentré sur la saison à venir avec McLaren.

I’m very happy that I will be driving for Scuderia Ferrari in 2021 and I'm excited for my future with the team.



I still have an important year ahead with McLaren Racing and I really look forward to go back racing with them this season. pic.twitter.com/UXkTzFzUgV