Daniel Ricciardo passe de Renault à McLaren, où il remplace Carlos Sainz

Le pilote australien Daniel Ricciardo, actuellement chez Renault, va passer chez McLaren lors de la saison 2021 de Formule 1, a annoncé l’écurie anglaise jeudi.

Ricciardo remplacera l’Espagnol Carlos Sainz, dont le départ chez Ferrari a été acté dans la foulée. L’Australien de 30 ans sera associé au jeune Norris, 20 ans, qui disputera sa troisième saison avec McLaren, a précisé l’écurie basée à Woking.

Daniel Ricciardo évolue dans la catégorie reine du sport automobile depuis 2011 et a couru pour Red Bull entre 2014 et 2018 avant de rejoindre Renault en 2019, avec des résultats pas à la hauteur de ses ambitions. Il avait eu des discussions avec McLaren avant de rejoindre l’écurie française.

L’Australien compte 29 podiums dont sept succès et trois pole positions à son palmarès. Ses meilleurs classements au championnat du monde sont deux troisièmes places en 2014 et 2016.

«Signer avec Daniel est un autre pas en avant dans notre projet de long terme (pour ramener l’écurie vers le succès après des années difficiles depuis 2013, ndlr)», explique le PDG de McLaren Zak Brown.

Qui pour le remplacer?

Motorisée par Renault jusqu’à fin 2020, l’écurie basée à Woking sera de nouveau propulsée par Mercedes la saison prochaine.

Renault, dont le second pilote est le Français Esteban Ocon, qui a un contrat jusqu’à fin 2021, plus une option pour 2022, devra désormais trouver un remplaçant à Ricciardo. Fernando Alonso va-t-il sortir de sa retraite et revenir dans l’écurie avec laquelle il fut champion du monde?

«Je suis confiant que la saison 2020 permettra d’accomplir davantage ensemble et nos ambitions ainsi que la stratégie de Renault DP World F1 Team en tant qu’écurie restent identiques», a pour sa part commenté le patron de l’écurie française, Cyril Abiteboul, dans un communiqué annonçant l’échec des négociations pour renouveler le contrat de Ricciardo.

La situation est inédite, la saison 2020 n’ayant pas encore commencé en raison de la pandémie de coronavirus.