Les F-16 belges reprennent la mission de défense de l’espace aérien du Benelux

La composante Air de l’armée – et plus précisément la base aérienne de Florennes – a repris la mission de défense de l’espace aérien du Benelux assurée depuis janvier par les Pays-Bas, a-t-on appris de sources militaires.

Deux avions de combat F-16 armés sont prêts à décoller, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, de la base de l’Entre-Sambre-et-Meuse pour assurer cette mission baptisée en jargon «Quick Reaction Alert» (QRA), qui vise à contrer toute intrusion dans l’espace aérien des trois pays ou à identifier un appareil civil en panne de radio.

La composante Air de l’armée belge et son homologue néerlandaise, la Koninklijke Luchtmacht (KLu), assurent depuis le 1er janvier 2017 en alternance la défense aérienne de l’espace du Benelux, en vertu d’un traité novateur de partage des responsabilités.

La mission a basculé jeudi entre les Pays-Bas et la Belgique pour une durée de quatre mois.

C’est le 2e wing tactique de Florennes qui l’assure, avant de céder le relais dans quelques semaines à son unité-sœur, le 10e wing tactique de Kleine-Brogel (Limbourg), a-t-on précisé de sources militaires.

Les forces aériennes belge et néerlandaise maintiennent à tour de rôle deux chasseurs F-16 prêts à décoller pour identifier et éventuellement intercepter des aéronefs militaires hostiles ou non identifiés ainsi que pour apporter assistance à des appareils civils, en vertu de la procédure appelée «Renegade».