Coronavirus: les musées qui rouvrent ce lundi 18 mai

La phase 2 du déconfinement va permettre aux musées de rouvrir sous conditions. Plusieurs institutions ont d’ores et déjà annoncé leur réouverture dès lundi.

«La réouverture progressive de nos lieux culturels dès le 18 mai, journée internationale des musées, est un énorme signal d’espoir pour le secteur qui souhaite vivement retrouver son public», indique mercredi l’asbl Brusselsmuseum.

A Bruxelles, ce sera le cas d’Autoworld, de Choco-story, d’experience.brussels, du Jardin botanique de Meise, du musée BELvue et des musée et jardins Van Buuren.

D’autres prévoient d’accueillir les visiteurs dès le mardi 19 à l’instar d’Africa Museum, CIVA, BOZAR, avec quatre expositions jusqu’au 21 juillet (Keith Haring, Mondo Cane - Jos de Gruyter & Harald Thys, The World as a Pavilion - Vjenceslav Richter et Jacqueline Mesmaeker «Ah, quelle aventure! «), la Fondation Boghossian - Villa Empain avec l’exposition Mappa mundi, Grand Serment Royal et de St-Georges des Arbalétriers, la Fonderie, la Maison d’Erasme, la Maison Maurice Béjart, le Musée d’Art Spontané, le Musée Juif de Belgique, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique: Old Masters Museum, le Muséum des Sciences naturelles, le Palais du Coudenberg, le WIELS avec deux expositions, Train World et le Musée du Moulin et de l’Alimentation.

D’autres, comme le musée du Tram, ouvriront le 20, puis le 21 (ADAM) et les jours suivants.

A Liège, l’exposition «Toutankhamon - A la découverte du pharaon oublié», sera à nouveau accessible à la gare des Guillemins dès lundi. «Cette réouverture est une réelle bouffée d’oxygène», estiment les organisateurs. Le port du masque sera notamment obligatoire.

Les musées doivent prévoir une billetterie en ligne ou téléphonique ainsi que des mesures pour éviter les effets de foule à l’intérieur de l’établissement.

Le musée de la photographie à Charleroi annonce lui aussi que ses portes rouvriront le 21 mai, du jeudi au dimanche, de 10h à 18h.

D’après le site du museumpassmusées, le Grand Curtius, le Musée de la Vie wallonne et l’aquarium (Liège), le Bois du Cazier, le musée d’art contemporain de Grand-Hornu, ou encore le Musée d’art de la Province de Hainaut seront également ouverts dès ce lundi.

En Flandre, les musées se disent prêts pour une réouverture la semaine prochaine, selon la fédération qui les regroupe. Un plan en sept points a été établi ces dernières semaines avec leurs homologues wallons et bruxellois.