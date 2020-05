«Peu probable» de réunir en septembre à l’ONU les dirigeants de la planète

En raison de la pandémie, il est «peu probable qu’on puisse réunir à New York des milliers de représentants venus du monde entier» pour l’Assemblée générale annuelle des Nations unies en septembre, selon Antonio Guterres.

Dans un entretien à l’hebdomadaire français Paris-Match, publié jeudi, le chef de l’ONU précise étudier «les différentes alternatives (offertes par) la technologie numérique» pour les présenter aux États membres.

De multiples ambassadeurs prédisent déjà un recours à la visioconférence, notamment pour marquer le 75e anniversaire de l’Organisation. Cette année, «les modalités seront certainement atypiques, hybrides, différentes» et «beaucoup plus légères sur le plan physique», estime l’un d’eux sous couvert d’anonymat, en excluant que l’ONU donne «le signal d’un énorme rassemblement humain à Manhattan» sans éradication de la pandémie.

Depuis mi-mars, à cause de la maladie et des mesures prises par l’État et la ville de New York, épicentre du fléau aux États-Unis, les fonctionnaires de l’ONU comme tous les diplomates sont astreints au télétravail. Le siège de l’Organisation est resté symboliquement ouvert mais très peu y travaillent et les séances du Conseil de sécurité comme de l’Assemblée générale se déroulent par visioconférence. Ce mode de fonctionnement a été récemment prolongé jusqu’à fin juin au moins