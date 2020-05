L’Italie décide de régulariser des travailleurs clandestins

Le gouvernement italien a décidé mercredi de régulariser temporairement des clandestins travaillant dans les domaines de l’agriculture et de l’aide à domicile, afin de leur garantir une couverture santé face à la crise du coronavirus.

Le décret du gouvernement vise à «garantir un niveau adéquat de couverture santé» face à «la crise sanitaire exceptionnelle» causée par le coronavirus et à combattre les «rapports de travail illégaux» entre employés et employeurs.

Chaque été, des milliers d’ouvriers agricoles africains, mais aussi bulgares et roumains, viennent dans la péninsule pour récolter fruits et légumes. Souvent payés un salaire de misère et vivant parfois dans des camps aux conditions d’hygiène déplorables, beaucoup sont exploités par des organisations mafieuses.

Deux cas de figure sont prévus par le décret: soit les employeurs présentent une demande de régularisation en payant une contribution forfaitaire de 400 euros, soit les étrangers dont le titre de séjour est arrivé à échéance depuis le 31 octobre 2019 demandent un titre temporaire en payant 160 euros. Cette possibilité est offerte du 1er juin au 15 juillet.

Tous les bénéficiaires doivent pouvoir justifier d’une présence en Italie en date du 8 mars et avoir travaillé comme ouvriers agricoles ou aides à domicile avant le 31 octobre 2019.