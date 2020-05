Les masques J&Joy sont plus petits une fois lavés, mais…

Les masques fabriqués par J&Joy rétrécissent une fois lavés. Mais il y a une solution selon l’entreprise de prêt-à-porter.

Les commentaires similaires fleurissent sur plusieurs groupes Facebook depuis leur distribution. Les masques fabriqués par l’entreprise waremmienne de prêt-à-porter J&Joy (et distribués dans les 31 communes de l’arrondissement via la Conférence des élus) rétrécissent une fois qu’on les passe dans la machine à laver. Plusieurs personnes s’en plaignent, photo à l’appui. Leur masque est passé d’une taille adulte à une taille enfant. Irréversible? Non, il y a un moyen de leur rendre leur taille normale. «Déjà, il faut respecter les conditions qui sont reprises dans le mode d’emploi, explique le patron, Pierre Hamblenne. Il y a alors 99% de chances qu’il n’y ait aucun problème.» Cette notice d’utilisation, on la trouve sur le site internet www.masque-tissu.be (ou encore sur le site de J&Joy). Et la réponse au souci est clairement spécifiée. «Il est possible que le masque rétrécisse légèrement après lavage. Si c’est le cas, il est recommandé d’utiliser un fer à repasser pour qu’il retrouve sa largeur initiale d’environ 17 centimètres.» On repasse le masque avec un fer à vapeur sur ses deux côtés et le tissu se détend.

Et Pierre Hamblenne d’ajouter: «Ce que je remarque, c’est que ces commentaires sont souvent faits par des personnes qui, elle-même, vendent des masques…»

Il l’affirme: il suffit de suivre les consignes d’utilisation. Et si jamais un utilisateur, malgré cela, a un souci, «il peut nous contacter, on y répondra. On a toujours fait l’effort de répondre le plus possible.»

Car il n’est pas impossible qu’il y ait l’un ou l’autre couac. Les masques ont été faits rapidement en très grande quantité. Là, J&Joy en a livré 800 000 et en a encore autant à livrer. «C’est une tempête dans un verre d’eau…», affirme Pierre Hamblenne.