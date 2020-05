Feu vert de la Commission européenne pour 25 millions d’aide à la recherche en Wallonie

L’aide wallonne concernée ici couvrira 80% des coûts de R&D liés à la COVID-19 pour les PME et 60% pour les grandes entreprises. Tous les résultats des activités de recherches menées grâce au régime seront mis à la disposition des tiers dans l’Espace économique européen dans le cadre de licences non exclusives. (illustration) BillionPhotos.com – stock.adobe.com

La Commission européenne a autorisé le régime d’aides de 25 millions d’euros destiné à soutenir des activités de recherche et de développement (R&D) liées au coronavirus en Wallonie.

Le soutien public prend la forme de subventions directes et d’avances remboursables. Le régime est accessible à toutes les entreprises actives en Wallonie capables de mener des projets de R&D pour faire face à la pandémie de coronavirus, notamment via des solutions de diagnostic et au moyen du développement et de la validation de traitements et de vaccins.

La Commission a estimé que ce régime était conforme aux conditions d’aides d’État qu’elle a considérablement assouplies pour permettre aux États d’investir lourdement dans la lutte contre les crises sanitaire et économique. Depuis cet assouplissement, la Commission est amenée à valider chaque semaine de nombreuses demandes des États membres.

L’aide wallonne concernée ici couvrira 80% des coûts de R&D liés à la COVID-19 pour les PME et 60% pour les grandes entreprises. Tous les résultats des activités de recherches menées grâce au régime seront mis à la disposition des tiers dans l’Espace économique européen dans le cadre de licences non exclusives.