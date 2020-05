Pairi Daiza: «Une réouverture progressive, en toute sécurité»

Ce mercredi, le Conseil National de Sécurité a autorisé la réouverture, sous conditions, des parcs animaliers et jardins zoologiques à partir du 18 mai prochain, à l’instar d’autres pays européens. «Les journées de détente et de découverte à Pairi Daiza, lieu de plein air par excellence, seront donc à nouveau autorisées, dans un cadre sécurisé et pour un nombre de visiteurs limité».

Afin de s’assurer de la pleine efficacité de ces mesures, Pairi Daiza a fait le choix de n’ouvrir que progressivement les portes du Jardin.

« Les premiers jours, le Domaine ne sera ainsi accessible qu’aux seuls abonnés, et en nombre limité. Des journées pendant lesquelles les dispositions et aménagements décidés pour assurer la pleine sécurité du public seront «testés» et corrigés si besoin avec ces visiteurs qui connaissent déjà très bien le Parc. L’accès aux visiteurs d’un jour ne sera ouvert que dans un second temps.»

Cette ouverture contrôlée et progressive du parc permettra de déterminer, dans le respect des recommandations gouvernementales, le nombre de visiteurs qui peuvent fréquenter le parc dans des conditions optimales de confort et de sécurité (respect de la distance sociale). «Aussi grand soit le Parc (8,6 hectares de sentiers et chemins en plein air sur 75 hectares de superficie globale), ce nombre de visiteurs autorisé sera en tous les cas largement inférieur à la capacité normale de Pairi Daiza. Cela afin de permettre et garantir le respect des règles de distanciation sociale», précise un communiqué.

Attention, à l’instar d’autres zones déconfinées en Belgique (les musées par exemple) et afin de limiter ce nombre de visiteurs, seuls les visiteurs ayant préalablement réservé leur visite (abonnés ou visiteurs d’un jour) seront accueillis dans le Jardin.

– Le masque fortement recommandé pour rentrer à Pairi Daiza (+ de 12 ans) et obligatoire dans certaines zones du Parc. Tout visiteur qui souhaite entrer dans le Jardin devra avoir un masque sur lui. Son port sera vivement recommandé pour les 12 ans et plus dans l’ensemble du Domaine. Et il sera obligatoire dans les lieux couverts du Domaine (pour les 12 ans et plus) ainsi que sur les îles des lémuriens et saïmiris (pour tous).

«La distanciation sociale de minimum 1,5 mètre entre personnes ne partageant pas le même foyer sera d’application dans l’ensemble du Jardin. […] Dans la lignée des autorisations accordées au secteur Horeca, un grand nombre de take away (vente à emporter) ont été installés ci et là dans le Parc en attendant que soit autorisée la réouverture des restaurants, afin de permettre aux visiteurs de se restaurer en toute sécurité et à petits prix dans le Parc, Les séjours à Pairi Daiza Resort, au cœur du Parc, sont reportés jusqu’à nouvel ordre, Quelques activités particulières (nourrissages annoncés à heure fixe, démonstration de vols d’oiseaux, poissons-pédicure) restent également suspendues, jusqu’à nouvel ordre.»