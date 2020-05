Assises Hainaut : «Jordan n’est pas allé chez Marie-Hélène pour la tuer», selon Me Rivière

Mercredi, les débats sur la culpabilité débuteront devant la cour d’assises du Hainaut dans le cadre du procès de Jordan David, accusé d’avoir assassiné Marie-Hélène Di Francesca, la nuit du 4 au 5 avril 2018 à Estaimpuis.

Jean-Philippe Rivière, avocat de la famille de Marie-Hélène Di Francesca, tuée chez elle à Estaimpuis la nuit du 4 au 5 avril 2018, a été le premier à se lancer dans l’exercice des plaidoiries devant la cour d’assises du Hainaut, mercredi. Pour l’avocat, Jordan David est coupable d’un meurtre mais pas d’un assassinat.

L’avocat a commencé par remercier les jurés qui se sont plongés dans ce dossier depuis lundi en posant de nombreuses questions. « Beaucoup de mes confrères craignaient que les jurés ne viennent pas mais vous êtes venus faire votre devoir de citoyen dans des conditions sanitaires très strictes, je vous félicite», a déclaré l’avocat pénaliste très attaché à la cour d’assises.

Pour Me Rivière, ce qui s’est passé dans la maison de la victime, la nuit du 4 au 5 avril 2018, n’est pas un accident mais un meurtre qui n’a pas été prémédité.

L’avocat est revenu sur la chronologie des faits. Le 14 février 2018, Marie-Hélène envoie, dans un message, un bouquet de rose à Jordan qui, quelques jours plus tard, est en colère car Marie-Hélène a demandé à son patron d’être son ami sur Facebook. Jordan la croise début avril et puis lui envoie des SMS. Il lui annonce qu’il peut rentrer à l’armée, dès le 23 avril, et il lui demande de passer le 4 avril dans un échange d’une banalité affligeante.

Le rendez-vous est pris entre la femme âgée de 45 ans qui est triste et déprimée et le jeune homme de 21 ans qui profite que sa mère soit partie en vacances durant trois jours. «Pour moi, il n’a pas pris rendez-vous pour aller la tuer, on se demanderait alors quel est le mobile», insiste l’avocat qui écarte donc la circonstance aggravante de préméditation.

Le 4 avril, vers 21 heures, Jordan David se présente chez la victime pour un rendez-vous galant. «Il passe deux fois devant la maison pour voir s’il n’y a personne. Il passe par derrière pour mieux voir mais il ne voit rien. Il se gare là, puis va à pied. Il sonne, elle ouvre la porte, elle est vêtue d’un training, ce qui n’est pas une tenue pour un rendez-vous galant. Elle lui reproche de sentir l’alcool et lui verse un verre d’eau. Il arrive avec sa plus belle nouvelle, il va pouvoir entrer à l’armée mais cela n’intéresse pas trop Marie-Hélène en raison de ses problèmes personnels.»

Le ton est vite monté mais l’avocat ne pense pas que cette scène ait duré deux heures trente, mais quarante-cinq minutes. «Je veux bien le croire quand il dit qu’elle a chuté et heurté la table avec sa tête mais je ne le crois pas quand il dit qu’il a étranglé Marie-Hélène pour arrêter les convulsions. Et là, qu’est ce qu’il se passe dans sa tête? Il l’a dit le 13 avril 2018 à la police: je suis foutu! «

Le lendemain, devant le juge d’instruction, il a dit qu’il avait paniqué car, le 23 avril, il devait entrer à l’armée. «Si elle se relève, elle va se plaindre et peut-être déposer une plainte ce qui va ruiner son entrée à l’armée. Et puis, sa mère aurait été au courant.»

Pour l’avocat, la résolution criminelle est née à ce moment-précis. Jordan a pris sa cordelette, qu’il avait toujours dans sa poche selon plusieurs témoins, il a mis ses deux genoux sur le thorax de la victime et il a serré tellement fort qu’il s’en est brûlé les mains. La strangulation est à l’origine de la mort, selon le médecin légiste. Pour l’avocat, Marie-Hélène a été exécutée.

Le comportement de l’accusé, après la mise à mort, fait froid dans le dos. Une fois le forfait commis, il fallait tout effacer. «Les experts ont déclaré ici que, quand les choses tournaient mal, son côté militaire prenait le dessus. Action- réaction! «. Jordan a nettoyé la maison, a embarqué la victime, ses effets personnels, etc.

«Il lui a mis un torchon sur la tête, un sac poubelle autour des pieds et il a trainé sa bête morte», poursuit l’avocat. Il s’est rendu le long de l’Escaut dans lequel il n’a pas jeté le corps, préférant aller l’enterrer dans un bois à Cerfontaine où la macabre découverte a été faite bien plus tard.

Sur le chemin du retour, il a vidé deux canettes avant de rentrer chez lui. Entre le meurtre et son arrestation, Jordan a vécu normalement au point que les enquêteurs se sont demandés s’ils ne s’étaient pas trompés de personne en l’arrêtant.

Et puis, Jordan a beaucoup menti avant de passer aux aveux, le 13 avril, alors que la famille de Marie-Hélène vivait dans l’angoisse. Il a attendu le 20 avril pour révéler où était le corps, alors qu’il avait envoyé les enquêteurs chercher dans l’Escaut, durant quatre heures. «Plus longtemps où elle reste dans le bois, moins il y aura de trace. C’est monstrueux mais c’est ainsi», conclut l’avocat qui soutient donc que c’est un crime plus que crapuleux. «La petite fille qui souhaitait rencontrer le prince charmant est tombée sur un ogre.»