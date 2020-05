Le Conseil national de sécurité pourrait-il revenir en arrière sur le déconfinement? «Nous nous référons à des indicateurs»

Le Conseil national de sécurité a présenté les modalités de la phase 2 du déconfinement ce mercredi. Un assouplissement des mesures, et un retour progressif à la normale, qui peut tout à fait être remis en question en fonction de l’évolution de la propagation.

La phase 2 du déconfinement sera lancée ce lundi 18 mai. Reprise des marchés, de l’école, des métiers de contact, des mariages et enterrements, voici les quelques assouplissements prévus par le CNS.

Mais pourrait-on revenir en arrière en fonction de l’évolution de l’épidémie? Sophie Wilmès, Première ministre, évoque cette possibilité

«Soyons cohérents: tant qu’il n’y a pas de vaccin ou de médicament, on ne peut que contrôler la dispersion du virus. Rester en lockdown pendant des mois et des mois, c’est inimaginable. L’idée est de rendre un peu de liberté à nos citoyens en faisant la balance entre les différents indicateurs», a-t-elle ajouté à l’issue de la conférence de presse.

Pour contrôler la propagation, nous devons nous référer à des indicateurs. Et aujourd’hui, ils nous indiquent que l’on peut continuer vers un déconfinement progressif.

Un monitoring précis est donc effectué «selon le nombre des hospitalisations, la situation aux soins intensifs, en fonction de la vitesse de propagation, de la capacité de testing ou de la suffisance du matériel de protection. Pour contrôler la propagation, nous devons nous référer à ces indicateurs. Et aujourd’hui, ils nous indiquent que l’on peut continuer vers un déconfinement progressif».

«Respectons les règles»

Mais un retour en arrière est tout à fait possible, précise Sophie Wilmès. «C’est un exercice extrêmement difficile à préparer et à appréhender au niveau sanitaire. Cela dépend des décisions prises, mais aussi de comment ces décisions sont appliquées sur le terrain. Si on doit mettre un frein et revenir en arrière, on le fera. C’est une possibilité que nous n’avons jamais cachée. Il est donc fondamental que chacun respecte les règles et fasse preuve de bon sens pour éviter cela.»