Coronavirus: les parcs animaliers pourront rouvrir et les entraînements sportifs reprendre

Covid-19: la Première ministre Sophie Wilmès a annoncé la réouverture des sites d’intérêt naturel, tels les parcs animaliers. Les entraînements sportifs réguliers et dans les clubs pourront reprendre en présence d’un entraîneur.

Les sites d’intérêt naturel, comme les parcs animaliers, pourront à rouvrir à partir de lundi prochain, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès à l’issue du Conseil National de Sécurité (CNS). Une billetterie en ligne ou par téléphone devra être organisée et un plan de circulation instauré. Les cafétérias et les restaurants de ces parcs doivent rester fermés au même titre que les attractions et les plaines de jeux.

En outre, les entraînements sportifs réguliers et dans les clubs pourront reprendre en présence d’un entraîneur. Les groupes seront limités à 20 personnes. Les cafétérias des clubs devront elles aussi rester fermées.