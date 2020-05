Coronavirus: le Conseil national de sécurité a pris la décision d’enclencher la phase 2, la phase 3 attendue pour le 8 juin

Covid-19: après l’entrée en vigueur confirmée de la phase 2 lundi prochain, le 18 mai, la phase 3 du déconfinement est attendue pour le 8 juin prochain, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès.

Le Conseil national de Sécurité a pris la décision ce mercredi d’enclencher la phase 2 du déconfinement à partir du 18 mai, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès. «Celle-ci repose sur la reprise progressive des cours dans l’enseignement primaire et secondaire. Les maternelles resteront fermées pour le moment», a-t-elle ajouté.

«Le plan précis relatif au déconfinement progressif du domaine culturel et sportif sera communiqué dès qu’il aura fait l’objet d’un accord avec le GEES», a-t-elle ajouté.

Toute manifestation à caractère culturel, sportif, touristique et récréatif reste interdite jusqu’au 30 juin

«De la même manière, nous analyserons la reprise graduelle des activités touristiques et la réouverture des restaurants, des terrasses et des cafés. Nous devons également étudier durant les prochains jours et les prochaines semaines dans quelle phase et dans quelle condition nous pourrons élargir nos contacts sociaux, envisager les stages d’été, les camps de mouvements de jeunesse, autoriser la reprise des services du culte sous certaines conditions, permettre l’organisation d’événements de tailles diverses. Mais on peut déjà vous dire que toute manifestation à caractère culturel, sportif, touristique et récréatif reste interdite jusqu’au 30 juin», a-t-elle prévenu.