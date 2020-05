Facebook: tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle interface

En haut au centre, la barre d’icônes simplifie l’accès aux Amis, aux vidéos de Facebook Watch, aux annonces du Marketplace et aux Groupes. Facebook

Le site web du réseau social change de peau et d’apparence sur les navigateurs de nos ordinateurs.

Facebook dépoussière le design de son site Internet. En ligne de mire: une interface épurée, «plus de fluidité» ou encore un mode sombre inspiré de l’application mobile.

Seize ans après le lancement de son tout premier site web, le réseau social fait sa révolution visuelle et ergonomique. Voici ce qu’il faut savoir.

1. Sur ordinateur

Facebook gère de front trois interfaces majeures: le site web classique, le site web mobile, l’application mobile.

C’est le site web classique qui est concerné par cette modernisation du design. Vous êtes en mesure d’en bénéficier depuis votre ordinateur et votre navigateur (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge…).

Le site mobile et l’application mobile font l’objet d’un développement séparé. Rien ne change sur smartphone et tablette.

À son lancement en février 2004, le premier site du réseau social s’appelait encore thefacebook. Internet

2. Comment l’activer

Si le site web Facebook ne vous a pas proposé spontanément de basculer vers le «nouveau Facebook», c’est possible de le faire manuellement:

- Se connecter à son compte Facebook sur le navigateur de son ordinateur.

- Cliquer gauche en haut à droite sur la flèche vers le bas.

- Dans le menu déroulant qui vient d’apparaître, cliquer gauche sur Passer au nouveau Facebook.

Le menu déroulant accessible depuis la flèche en haut à droite de l’interface du site vous permet de basculer vers le «nouveau Facebook». Capture d’écran

3. Comment la désactiver

Si le design du «nouveau Facebook» vous rebute, il est possible de le fuir et de retrouver instantanément et sans condition «la version classique».

- Se connecter à son compte Facebook sur le navigateur de son ordinateur.

- Cliquer gauche en haut à droite sur la flèche vers le bas.

- Dans le menu déroulant qui vient d’apparaître, cliquer gauche sur Passer à la version classique de Facebook.

Il est possible de quitter la nouvelle interface pour retrouver l’ancienne. Capture d’écran

4. Clair ou sombre

Jour ou nuit. Clair ou sombre. Le nouveau design du site web de Facebook vous laisse choisir entre deux modes.

«Le mode sombre minimise les reflets sur votre écran dans des environnements peu éclairés», argumente le réseau social, «et vous permet de profiter de la plateforme Facebook où que vous soyez.»

Voici comment activer et désactiver le Mode Sombre:

- Se connecter à son compte Facebook sur le navigateur de son ordinateur.

- Condition, avoir activé la nouvelle interface (voir point 3).

- Cliquer gauche en haut à droite sur la flèche vers le bas.

- Dans le menu déroulant qui vient d’apparaître, cliquer gauche l’interrupteur Mode Sombre pour l’activer ou le désactiver.

Un interrupteur permet de basculer à loisir du Mode Clair au Mode Sombre et inversement. Capture d’écran

5. Les promesses

Facebook assure la main sur le cœur avoir travaillé avec ses utilisateurs à l’heure de concevoir la nouvelle interface du site web.

«Afin de construire le nouveau site, nous avons passé plusieurs mois à échanger avec les utilisateurs sur la façon dont nous pourrions améliorer l’expérience web et nous sommes enthousiastes à l’idée dévoiler le résultat de leurs recommandations pour que chacun puisse en bénéficier.»

Parmi les promesses de Facebook concernant cette nouvelle vision, soulignons:

-«La page d’accueil se charge plus rapidement et les transitions entre les différentes pages sont nettement plus rapides.»

- «Une gestion des pages, groupes et événements encore plus simple.»

- «Des photos et vidéos en plein écran.»