Reprise des marchés, de l’école, des métiers de contact, des mariages et enterrements: voici les précisions pour la phase 2 du déconfinement

Après une réunion ce mercredi matin, le Conseil national de sécurité a défini les modalités de la phase 2 du déconfinement, qui débutera le lundi 18 mai. Voici les décisions prises ce mercredi 13 mai.

La Première ministre Sophie Wilmès a fait le point ce mercredi sur cette phase 2 du déconfinement, qui débutera le 18 mai.

Comme pour la présentation de la phase 1B, la Première ministre a fait preuve de ponctualité en commençant cette conférence de presse à 13h30 précises.

Elle est revenue sur la première phase du déconfinement, et la reprise partielle et progressive des contacts sociaux. «De nombreux Belges en ont profité, dès ce 10 mai, pour retrouver leurs parents, leurs enfants, leurs amis proches après de longues semaines d’éloignement. Nous en avions besoin. L’obligation de garder nos distances ne nous a pas empêchés d’être émus et de profiter de ces moments simples.»

Sophie Wilmès estime que la reprise des commerces non-essentiels, à l’exception des commerces avec contact physique, dès le 11 mai s’est bien déroulée. «On a néanmoins pu constater de longues files devant les magasins. Nous rappelons qu’en pareil cas, il est toujours mieux de repartir et de revenir à un autre moment.»

Un retour à la normalité qui est «pour beaucoup un soulagement. Certaines personnes y ont pris goût. Certains s’en inquiètent aussi. La résurgence de l’épidémie est un scénario que nous ne pouvons pas exclure. C’est pour cela que nous continuons de suivre la situation de très près pour intervenir si nécessaire. Il est toujours essentiel de limiter les contacts, de garder nos distances et de toujours appliquer les mesures de sécurité.»

Voici les décisions prises et les clarifications apportées ce mercredi par le CNS.

Reprise des cours

La Fédération Wallonie-Bruxelles a donné la priorité aux années dites «charnières», qui reprendront les cours à raison de deux jours maximum par semaine.

À partir du 18 mai: 6es primaires et les élèves de dernière année du secondaire, soit les 6es et/ou 7es secondaires. Et les formes 3 et 4 dans l’enseignement spécialisé.

À partir du 25 mai: 1re primaire (et potentiellement aussi de 2e primaire) un jour par semaine et les élèves de 2e secondaire.

«Le retour à l’école entraîne de l’excitation mais aussi de l’appréhension. Certains parents peuvent être inquiets. Mais cette décision a été prise après avis et accord des professionnels de la santé et de l’enseignement. Dans la majorité des pays européens, les enfants retournent à l’école d’ailleurs. On peut assurer que tout est mis en œuvre pour appliquer les consignes de sécurité de manière scrupuleuse», a expliqué Sophie Wilmès.

Reprise du commerce avec contact physique

Les esthéticiennes et les coiffeurs, et autres métiers de contact, peuvent reprendre sous certaines conditions: port du masque pour le personnel et les clients, distances de sécurité respectées.

Vie sociale

Pour les mariages et enterrements, les cérémonies seront de nouveau permises avec 30 personnes maximum, en respectant évidemment les mesures de sécurité.

Il n’est pas permis d’organiser une réception après la cérémonie.

Reprise des marchés

Ils pourront reprendre à raison de 50 étals maximum par marché. Les mesures de sécurité doivent être respectées et un plan de circulation établi.

Le port du masque est obligatoire pour les professionnels et fortement recommandé pour les clients.

Sport

Les entraînements sportifs réguliers et les leçons en extérieur pourront reprendre, en respectant les distances de sécurité, avec 20 personnes maximum et en présence d’un entraîneur.

Les clubs sportifs peuvent donc rouvrir à condition de respecter les mesures de sécurité. Les cafétérias, buvettes et restaurants restent fermés.

Culture et loisirs

Les musées et infrastructures d’intérêt public (bâtiments historiques, par exemple) pourront rouvrir dès le 18 mai s’ils mettent en place une billetterie en ligne ou par téléphone et font le nécessaire pour éviter les effets de foule.

«La culture a été sévèrement touchée par la crise. De par sa nature, elle est plus difficile à déconfiner. La culture se partage, rassemble, s’échange, apaise. Elle brasse du monde, parfois sur une période particulièrement longue. Elle occupe un rôle essentiel. Des initiatives ont déjà été prises pour faciliter l’accès à un revenu de remplacement pour les acteurs culturels et aménager le tax-shelter à la situation de crises. Les communautés ont pris des mesures de soutien au secteur également. Une réunion interministérielle a été organisée hier. Un rapport d’analyse sera déposé fin de semaine pour envisager la suite du déconfinement pour le secteur.»

Les bibliothèques peuvent toujours rester ouvertes.

Les infrastructures d’intérêt naturel, comme les parcs animaliers, pourront rouvrir à condition d’instaurer une billetterie en ligne ou par téléphone et d’établir un plan de circulation. Les cafétérias et les restaurants restent fermés, ainsi que les attractions et les plaines de jeu.