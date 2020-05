INFOGRAPHIES| Coronavirus: seulement cinq nouveaux cas en Brabant wallon

On recense désormais 1 354 cas avérés de Covid-19 en Brabant wallon. 25 personnes sont hospitalisées en BW.

Seulement cinq nouveaux cas avérés de coronavirus en Brabant wallon ont été annoncés ce mercredi par Sciensano.

Ces chiffres semblent confirmer la tendance qui voit une diminution des nouveaux cas.

Depuis le 28 avril, le nombre de nouveaux cas quotidiens est resté, à une exception près, sous les 12 cas.

On recense désormais 1 354 cas avérés de Covid-19 en Brabant wallon.

Pour rappel, ces statistiques dépendent du nombre de tests effectués. On ne dispose pas du nombre de tests réalisés en Brabant wallon. On ne peut donc pas tirer de conclusion à propos de la propagation réelle du virus en fonction de ces statistiques.

Braine-l’Alleud est la commune plus touchée. La commune la plus peuplée du Brabant wallon compte désormais 155 cas avérés. Tubize, 138 cas, Wavre, 120 cas; et Nivelles, 114, suivent.

Villers-la-Ville compte un cas de moins que la veille. Il s’agit d’une correction apportée par Sciensano.

Ramillies est la commune la moins touchée avec 8 cas avérés.

56 cas pour 10 000 habitants à Rebecq

Rebecq est la commune où le Covid-19 est le plus présent, avec 56,7 cas pour 10 000 habitants. Tubize (51,5), Genappe (47,6), Ittre (47,5) et Hélécine (43,8) suivent.

Mardi, le nombre de personnes hospitalisées dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon était de 25, a annoncé Sciensano, ce mercredi. C’est un de moins que la veille.

Sept patients sont en soins intensifs, comme la veille.

Un patient a été autorisé à quitter l’hôpital après une amélioration de sa santé. Un nouveau patient a été admis dans un hôpital du Brabant wallon, ce mardi.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région. 8 843 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.