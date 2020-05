Seules des milliers de particules virales peuvent vous infecter

«Il faut probablement des centaines voire des milliers de particules virales avant de risquer d’être contaminé», rappelait ce matin le virologue Yves Van Laethem.

Le fait de croiser quelqu’un à 1,5 m de distance en rue ne présente aucun risque, si on ne lui parle pas ou que l’on n’éternue pas. Sans contact direct ou prolongé, le risque est «nul ou pratiquement virtuel», explique le porte-parole de Sciensano. Et, à l’extérieur «le risque est encore plus bas.»., la ventilation naturelle ayant pour effet de diluer les particules en suspension dans l’air. Dans les espaces clos, la ventilation mécanique, elle, ne doit pas être en «recirculation» mais en «extraction» et filtrée.

Pour risquer une contamination, il faut donc selon ce spécialiste que le contact avec une personne infectée par le Covid-19 soit proche et qu’il dure un certain temps. Et sans masque, le risque augmente. Celui-ci est «important en addition» des autres gestes barrière, explique Yves Van Laethem. «Le masque bloque les grosses particules virales, mais peut laisser passer des plus fines», prévient-il. Évitez dans tous les cas de porter les mains au visage.

En clair: plus la quantité de particules virales avec laquelle une personne entre en contact est élevée, plus le risque est grand que cette personne soit infectée «et plus la maladie sera sévère», confirme un autre virologue. L’organisme aura davantage de peine à combattre une armée virale que quelques unités de Covid-19 affaiblies ou dispersées.

Méfiez-vous des WC

Une personne qui tousse ou éternue, par contre, «émet des millions de particules virales», souligne Yves Van Laethem. «Même pendant les premières 24 à 48 h», la présence de ces particules peut être très importante. Un seul conseil, dès lors: si vous présentez des symptômes, «restez chez vous». Et méfiez-vous aussi… des toilettes. «Dans l’absolu, nous vous recommandons de fermer la planche avant de tirer la chasse», énonce sérieusement le virologue. Afin d’éviter les projections de particules virales dont on a constaté «qu’elles peuvent aussi se retrouver dans le tube digestif».

Sur le front des hôpitaux, les nouvelles restent bonnes. «Il y a trois fois plus de patients non-positifs au Covid-19 dans les unités de soins intensifs en Belgique (1185) que de personnes qui ont été diagnostiquées Covid (420 patients, dont 260 sont sous assistance respiratoire. Le nombre de nouvelles personnes hospitalisées (70) est reparti à la baisse (-8% sur la journée par rapport aux 7 derniers jours). Baisse aussi du nombre décès (82) et de cas confirmés (202), mais il y a eu aussi nettement moins de personnes testées (9706 tests réalisés).