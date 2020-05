Coronavirus: le voyagiste TUI va supprimer 8.000 postes dans le monde; incertitude pour la Belgique

Covid-19: TUI va se séparer de plus de 10% de ses effectifs, c’est-à-dire près de 8.000 emplois. En Belgique, 2300 personnes travaillent pour le tour-opérateur mais les conséquences sur l’emploi ne sont pas connues.

Le premier voyagiste mondial TUI a annoncé ce mercredi son intention de supprimer 8.000 postes dans le monde, soit plus de 10% de ses effectifs, conséquence de la pandémie de coronavirus qui a mis à l’arrêt la plupart de ses activités.

«Nous voulons réduire nos charges administratives durablement de 30% sur l’ensemble du groupe» avec «des conséquences sur environ 8.000 postes» que «nous n’allons pas occuper ou supprimer», indique l’entreprise.

Le groupe a fait état en parallèle d’une forte perte nette au deuxième trimestre de son exercice annuel décalé, entre octobre et mars, en baisse de 274,7% à -763,6 millions d’euros. Son résultat d’exploitation (Ebit) est également dans le rouge, à -681 millions d’euros, chutant de 181,2%.

Le chiffre d’affaires de TUI est également en fort recul au deuxième trimestre, en baisse de 10% par rapport à la même période en 2019

Confronté à l’arrêt quasi-total de ses activités depuis mars, le groupe a débloqué en avril un prêt d’urgence garanti par l’État allemand à hauteur de 1,8 milliard d’euros.

Le voyagiste a ainsi profité d’un plan d’aide aux entreprises de plusieurs centaines de milliards d’euros, annoncé mi-mars par Berlin, incluant des prêts «sans limites», garantis par la puissance publique.

Mais «les crédits doivent être remboursés dans un laps de temps très court», indique le groupe.

C’est pourquoi «le groupe met désormais en œuvre» un «programme global» avec «d’importantes réductions de coûts», pour que l’activité du groupe «puisse se poursuivre», même «sur un marché fragilisé», commente Tui.

Le groupe se montre toutefois optimisme: «Les gens veulent voyager» et «l’Europe se rouvre maintenant progressivement». Tui estime d’ailleurs que «les vacances d’été peuvent être possibles», avec des «règles claires et responsables», notamment sur le plan de l’hygiène.

2300 personnes travaillent en Belgique pour TUI

Le groupe compte près de 70.000 salariés à travers le monde don 2300 en Belgique. Les conséquences en Belgique ne sont pas encore claires à ce stade.

Selon le porte-parole de TUI Belgique, la répartition des suppressions d’emplois n’est pas encore connue car un groupe de travail doit se pencher sur la question. «Il n’y a donc encore rien de décidé.»

Le secteur du tourisme est l’un des plus touchés par la crise sanitaire due au coronavirus. En Belgique, TUI ne prévoit pas de reprendre ses vols vers l’étranger avant le 18 juin au plus tôt, sous réserve du feu vert des autorités belges et de celles des pays concernés.