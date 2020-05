Le nombre de tests a fléchi à 11.000 par jour, mais on pourrait monter à 45.000 affirme De Backer

Le nombre de tests de dépistage du coronavirus a fléchi au cours des derniers jours à 11.000 par jours entre le 9 et le 12 mai, a indiqué le ministre Philippe De Backer, en charge de la gestion du matériel destiné à lutter contre le coronavirus.

Ce chiffre comporte aussi bien les tests des laboratoires cliniques que la plateforme fédérale. Le nombre est inférieur à celui des jours précédents, a admis M. De Backer (Open Vld) dans un communiqué.

Le ministre en a attribué raison à l’«effet du week-end» et au «nombre inférieur de patients hospitalisés ayant des symptômes de Covid-19».

Selon M. De Backer, les jours précédant la période du 9 au 12 mai, la moyenne quotidienne du nombre de tests effectués s’élevait à presque 20.000.

«L’augmentation de la capacité de testing nous permet de tenir le rythme et le nombre de tests, ce qui est une partie primordiale pour la stratégie de sortie (de crise). On pourrait effectuer jusqu’à 45.000 tests par jour, mais nous espérons ne pas devoir atteindre cette capacité. Cela signifierait que nous tenons le virus par la peau du cou et que nous ne lâcherons pas prise», a assuré le ministre.