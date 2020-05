France: nouveau bilan en hausse avec 348 morts, baisse confirmée en réanimation

Le bilan de l’épidémie de coronavirus en France est de nouveau en hausse mardi soir avec 348 nouveaux décès en 24 heures, mais le nombre de patients lourds en réanimation continue de baisser, selon la Direction générale de la Santé.

Au total depuis le 1er mars, au moins 26.991 décès ont été enregistrés mais la pression sur les services d’urgence se réduit régulièrement avec 2.543 patients, soit 170 de moins que la veille, précise-t-elle au deuxième jour du déconfinement.

Au plus fort de l’épidémie, le 8 avril, les services de réanimation accueillaient 7.148 cas graves.

Les nouveaux décès annoncés mardi ont été enregistrés dans les hôpitaux (+183) et dans les établissements médico-sociaux et Ehpad (+165), portant respectivement leur total à 17.003 et 9.988.

Ces chiffres contrastent singulièrement avec ceux avancés au cours du week-end pour les Ehpad, avec quatre décès enregistrés samedi et un seul dimanche, laissant supposer un possible rattrapage de la comptabilité dans ces établissements.

Depuis le début de l’épidémie, près de 97.000 personnes (96.979) ont été hospitalisées dont 57 785 ont pu regagner leur domicile, souligne la DGS.