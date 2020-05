400 000€ d’exonération de taxes à Soignies

La fiscalité sera allégée pour une grande partie des indépendants établis dans la commune de Soignies.

On ne vous apprend rien, les mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-19 ont plongé les commerces et les activités économiques diverses dans des difficultés sans précédent. Pour éviter le naufrage et une vague de faillites, tous les niveaux de pouvoirs publics sont sollicités pour donner un bol d’air au secteur économique.

Au niveau local, certaines communes prennent des dispositions pour alléger la fiscalité. Comme Soignies qui vient d’annoncer diverses mesures d’exemption ou d’allègement de taxes pour un montant total tourne d’environ 400 000 euros, avec une compensation financière de la région wallonne s’élevant à 37 000€.

Cafetiers exonérés

Les taxes liées à certaines activités, les plus touchées par la crise, seront supprimées pour l’exercice 2020. C’est le cas de la taxe sur les débits de boissons, sur les dancings et sur les agences de paris.

D’autres taxes seront exonérées à 25%, soit un trimestre de l’exercice 2020, comme les taxes sur les panneaux publicitaires fixes, sur les commerces de frites à emporter ou encore sur les exploitations de taxis.

Concernant les maraîchers disposant d’un abonnement, ils ne devront régler la redevance sur le droit de place uniquement pour les jours d’activité effectifs sur le territoire de Soignies et seront exemptés des mois de janvier et février.

Enfin, les taxes sur la force motrice, les locaux commerciaux, les taxes de séjour pour les hôtels et chambres d’hôtes et les taxes sur les écrits publicitaires connaîtront un dégrèvement équivalent à la période d’inactivité liée au Covid-19.

Prime sanitaire

Par ailleurs, une prime «sanitaire» d’un montant forfaitaire de 150 euros sera octroyée à tous les commerces de détail disposant d’un magasin implanté sur le territoire de l’entité sonégienne et actifs dans les secteurs de l’alimentation, de la presse, de l’équipement de la personne, des soins de la personne, de l’équipement de la maison et des loisirs, de la télécommunication ainsi que les fleuristes mais aussi aux établissements Horeca et aux agences immobilières et de voyage.

«Cette dernière action touche plus spécifiquement nos petits commerçants qui devront, en plus du reste, investir dans du matériel sanitaire destiné à lutter contre la propagation du Covid-19», explique Fabienne Winckel, bourgmestre.

«Chaque commerçant a également été invité à participer à une enquête afin de définir, entre autres, les futures mesures à mettre en place en vue d’assurer un nouvel essor économique à notre territoire.»

Différents projets destinés à relancer le commerce à Soignies et dans les villages verront également le jour. Une campagne de communication invitant la population à privilégier les commerces locaux sera lancée dans les prochains jours. Celle-ci sera suivie d’un concours qui permettra aux consommateurs de remporter des bons d’achat dans les commerces sonégiens et aider à relancer l’économie locale.