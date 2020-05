Coronavirus: Plus de 1300 PV depuis le début de la période de confinement dans le Tournaisis

La police du Tournaisis a dressé pas moins de 1 321 PV «Covid-19» au cours des sept dernières semaines. Dont la majorité à Tournai...

Entre le vendredi 20 mars et le lundi 11 mai, la police du Tournaisis a multiplié les contrôles dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et pas moins de 1321 PV ont été dressés pour non-respect des mesures gouvernementales (rassemblements non autorisés, déplacements non essentiels, non-respect des règles de distanciation physique notamment dans certaines entreprises…).

Quand on regarde les statistiques, c’est Tournai qui remporte la palme avec pas moins de 1099 PV distribués durant la période considérée. Ce qui semble normal puisqu’il s’agit de la plus grande entité, mais aussi de la plus peuplée de la zone. La Cité des cinq clochers est suivie par Brunehaut avec 82 PV et Rumes, avec seulement un de moins. Le fait que ces deux localités aient des frontières communes avec la France explique vraisemblablement ces chiffres, les «tentatives» de franchir la frontière étant particulièrement réprimée durant cette période. Antoing se classe en dernière position avec «seulement» 59 PV dressés sur son territoire.

Manifestement, l’attrait du Grand-Large ne s’est pas traduit par une transgression plus importante des règles comme on l’avait craint au début de la période de confinement. Il faut dire que la police avait marqué le coup dès le départ en contrôlant (et en verbalisant au besoin) les conducteurs des véhicules stationnés sur le parking situé à proximité de l’écluse de Péronnes.

Si l’on observe les chiffres journaliers c’est surtout durant les quatre premières semaines du confinement que les infractions ont été les plus nombreuses.

D’une manière assez générale, le nombre de PV diminue assez drastiquement depuis fin avril et n’a pas connu les pics que l’on aurait pu craindre durant la toute première phase de déconfinement le 4 mai avec seulement 2 PV dressés ce jour-là, dont un à Brunehaut et un à Tournai. Par contre, on observe une augmentation avec 26 PV dressés (9 à Antoing, 3 à Brunehaut, 1 à Rumes et 13 à Tournai) le vendredi 8 mai, à deux jours de la fête des mères.