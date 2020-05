Vous ne pourrez pas renifler le nauséabond arum titan cette année: le Jardin botanique de Meise diffuse sa floraison sur le net

L’arum géant du Jardin botanique de Meise fleurira d’ici quelques jours. Mais pour le voir cette année, il faudra passer par le net: les serres sont fermées. Impossible donc de renifler cette année son odeur nauséabonde.

L’arum géant du Jardin botanique de Meise fleurira de nouveau d’ici quelques jours, indique mardi le site web de l’établissement. Cette plante rare, qui dégage une odeur nauséabonde pendant sa floraison d’à peine 72 heures, attire invariablement plusieurs milliers de personnes au Jardin botanique. Les serres ayant été fermées en raison de la crise du coronavirus, la direction propose au public de suivre cet événement en direct sur YouTube (et ci-dessous).

L’arum géant, une plante rare et menacée, a été découvert en 1878 dans les forêts tropicales humides de l’île indonésienne de Sumatra. Pendant la floraison, une grande fleur se développe à partir du tubercule. Lors de la précédente édition en juillet 2018, la fleur avait atteint une hauteur de 2,18 mètres.

En Belgique, on ne trouve cette plante que dans les jardins botaniques de Meise et de Gand. À Meise, on compte actuellement sept exemplaires de cette plante géante et un certain nombre de plus petites plantes. Il s’agit de la dixième floraison depuis 2008.

Plante-cadavre

Sa réputation est due autant à sa taille qui peut atteindre 3m de haut pour sa fleur et 6 pour sa feuille, qu’à son odeur. En effet, «dès que les fleurs femelles sont à maturité pour être pollinisées, le spadice, partie centrale, émet une odeur pestilentielle de corps en décomposition, qu’il avive en dégageant une forte chaleur», explique le jardin sur son site web. «Ce qui lui vaut le nom de “plante-cadavre” à Sumatra». Les insectes pollinisateurs s’y précipitent, «alléchés par ce parfum. Ils demeurent un temps prisonniers dans l’arum. Dans leurs mouvements, ils se couvrent de pollen. Une fois libérés, attirés par l’odeur provenant d’un deuxième arum titan, ils pénètrent à l’intérieur et le pollinisent en laissant tomber sur les fleurs le pollen du premier arum». Et ainsi de suite.

Il est difficile de prévoir quand la floraison se manifestera cette fois-ci, selon Koen Es du Jardin botanique de Meise. «Il est tout aussi difficile de prévoir quand une femme va accoucher. S’il continue à faire chaud et que les températures restent élevées dans la serre, cela pourrait être le cas dans quelques jours. Il faudra toutefois encore attendre la semaine prochaine», explique Koen Es.