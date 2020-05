Le débrief du jour: Catastrophe sociale chez Brussels Airlines | Les hôpitaux belges respirent | Virton privé de licence

L’annonce par Brussels Airlines de la suppression d’un millier d’emplois, la mise à jour quotidienne du bilan belge lié à l’épidémie de coronavirus, les remous que provoquent dans le foot national le non-octroi de la licence professionnelle pour le club de Virton, la question de l’enfouissement des déchets nucléaires belges ou encore le premier temps fort du prochain mercato en F1: voici ce qui a fait, entre autres, l’actu de ce mardi 12 mai 2020.

1. Un quart du personnel de Brussels Airlines sur le carreau

Dans un secteur aérien «le premier touché par la pandémie du coronavirus, et qui sera le dernier à en sortir», Brussels Airlines ne peut survivre qu’en amplifiant la restructuration déjà prévue, explique son patron, Dieter Vranckx. Cela passe par l’abandon des destinations les moins rentables; la diminution d’un tiers de la flotte; et une réduction du quart du personnel. Une négociation sociale difficile s’ouvre, quelque 1 000 emplois sont concernés.

+ Brussels Airlines va supprimer environ 1 000 emplois, soit un quart de son personnel, « une question de survie »

«C’est une annonce difficile pour les travailleurs et les travailleuses de Brussels Airlines ainsi que leur famille, dans un contexte où l’inquiétude est déjà omniprésente. Je recevrai les syndicats cet après-midi (mardi) en compagnie des ministres Alexander De Croo et Nathalie Muylle», a annoncé ce mardi la Première ministre Sophie Wilmès sur le réseau social Twitter.

+ «Une annonce difficile, dans un contexte où l’inquiétude est déjà omniprésente » selon Wilmès

2. Covid-19 en Belgique: hospitalisations en baisse, testing en hausse

Au cours des dernières 24 heures, 43 personnes ont été admises à l’hôpital en raison du Covid-19, selon les chiffres publiés ce mardi par le SPF Santé publique. De plus, 35 personnes ont pu quitter les services hospitaliers au cours des 24 dernières heures.

Au total, 2 230 patients atteints du Covid-19 sont actuellement hospitalisés. Parmi eux, 465 personnes se trouvent en soins intensifs (-13).

+ 43 patients admis au cours des dernières 24h, 65 décès supplémentaires

Longtemps critiquée pour sa politique de dépistage jugée trop lente, la Belgique fait amende honorable depuis trois semaines. À tel point que le Royaume fait mieux que la très grande majorité des pays submergés par le nouveau coronavirus.

+ INFOGRAPHIES | Dépistage massif : la Belgique parmi les meilleurs élèves au monde

+ NOTRE DOSSIER | Toutes les infos sur l’épidémie de coronavirus

3. Foot: les malheurs de Virton font le bonheur de Seraing

Virton n’a pas obtenu sa licence. Le club avait obtenu un délai pour fournir les dernières pièces et finaliser le dossier. Les avocats ont plaidé hier, mais la licence n’a pas été accordée au club gaumais.

+ Virton n’a pas obtenu sa licence

Le club gaumais n’a pas tardé à réagir. Le club envisage plusieurs actions devant les tribunaux.

+ Virton ira au bout du combat pour sa licence

Privés de licence pour le football professionnel – et donc la D1B -, les clubs de Roulers et Virton sont rejetés vers le football amateur, d’où le RFC Seraing devrait selon toute logique être repêché. Une «belle récompense» tombée de la CBAS pour un club qui, depuis son retour sur la scène nationale, n’a pas connu que des hauts, et où l’implication du partenaire messin devrait croître dans les prochaines semaines. On fait le point avec le président Mario Franchi et le directeur sportif Marc Grosjean.

+ Les malheurs de Roulers et Virton font le bonheur du RFC Seraing : « La roue tourne, c’est une belle récompense »

4. Déchets radioactifs cherchent sites d’enfouissement en Belgique

Un projet de l’État Belge envisage d’enfouir des déchets radioactifs dans la province de Luxembourg. C’est le pays voisin, le Grand-Duché, qui lance l’alerte et prévient qu’il ne se laissera pas faire…

+ Des déchets radioactifs stockés par la Belgique au sud du pays ?

5. F1: Vettel et Ferrari, c’est bientôt fini

C’est officiel, Sebastian Vettel quittera Ferrari à la fin de la saison 2020. Le quadruple champion du monde de Formule 1 Sebastian Vettel va quitter Ferrari à la fin de la saison, a confirmé ce mardi la Scuderia dans un communiqué.

+ Formule 1 : Sebastian Vettel quittera Ferrari à la fin de la saison 2020