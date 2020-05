Le Cercle de Lorraine est à vendre

Le Cercle de Lorraine cherche un repreneur. Le club d’affaires ne génère plus de revenus en cette période de crise sanitaire.

Le Cercle de Lorraine cherche un repreneur, annonce lundi L’Echo. Le club d’affaires ne génère plus de revenus en cette période de crise sanitaire et doit encore faire face à des frais fixes importants. «Le conseil d’administration a dû se résoudre à se mettre à l’abri de ses créanciers par le biais de la procédure en réorganisation judiciaire (PRJ)», indique L’Echo.

«Si cette procédure est malheureusement nécessaire, elle est la meilleure solution pour essayer d’assurer la pérennité du Cercle», lit-on dans un communiqué envoyé aux membres et signé par Herman Craeninckx et Isabelle Simon, respectivement président et directrice générale du Cercle de Lorraine.

La démarche «vise à trouver un repreneur pour le Cercle qui s’engagerait à poursuivre l’activité avec une assise financière solide tout en conservant l’équipe en place».