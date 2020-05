Les malheurs de Roulers et Virton font le bonheur du RFC Seraing: «La roue tourne, c’est une belle récompense»

Privés de licence pour le football professionnel – et donc la D1B -, les clubs de Roulers et Virton sont rejetés vers le football amateur, d’où le RFC Seraing devrait selon toute logique être repêché. Une «belle récompense» tombée de la CBAS pour un club qui, depuis son retour sur la scène nationale, n’a pas connu que des hauts, et où l’implication du partenaire messin devrait croître dans les prochaines semaines. On fait le point avec le président Mario Franchi et le directeur sportif Marc Grosjean.