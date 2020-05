Covid-19: où en est-on en Wallonie picarde?

20 cas avérés de coronavirus de plus en 24 h, en Wallonie picarde… ÉdA

Alors que la moyenne des cas avérés par 1 000 habitants est de 4,67 pour la Belgique et 4,75 pour la Wallonie, elle est de 3,58 en Wallonie picarde. L’arrondissement de Mouscron se rapproche de la barre des 5 pour 1000 (4,94), celui de Tournai est encore juste en dessous de 3 (2,98). Ath est à 3,45.

Le nombre de décès est à ce jour de 8 761 pour le pays (Flandre 4 353, Bruxelles 1 353, Wallonie 3 055).

Les taux par mille habitants sont de 0,763 pour le pays (Flandre 0,657, Bruxelles 1,117 et Wallonie 0,838.)

On ne connaît pas le chiffre exact de décès en Wallonie picarde, mais on peut observer que le rapport entre le nombre de décès et le nombre de cas avérés est de 16,29% pour le pays (Flandre 14,56%, Bruxelles 24,7%, Wallonie 17,66%).

On peut en déduire que quelque 175 personnes ont perdu la vie en Wallonie picarde si l’on prend en référence un taux bas (14%). Si l’on appliquait le taux observé en Wallonie, on dépasserait les 220 décès.