Brussels Airlines va débarquer 1.000 travailleurs: la colère gronde dans les partis

Les partis politiques ont réagi à l’annonce de Brussels Airlines de sacrifier 1.000 emplois. Le président du MR, le parti de la Première ministre, juge inacceptable l’attitude de Lufthansa, la maison-mère allemande de Brussels Airlines.

Plusieurs partis politiques ont fait part ce mardi de leur soutien aux travailleurs de Brussels Airlines, tout en se montrant furieux de l’attitude de la maison-mère de la compagnie aérienne, l’Allemande Lufthansa. La direction a annoncé ce mardi matin lors d’un conseil d’entreprise la suppression de quelque 1.000 emplois. Une rencontre est prévue dans l’après-midi entre le gouvernement fédéral et les syndicats.

Cette annonce a donc vocation à être remise en cause en cas d’intervention de l’État

«La compagnie aérienne sollicite plus de 300 millions d’euros auprès de l’État belge. Dans ce contexte, l’attitude de Lufthansa est inacceptable aux yeux du MR et la réponse qu’elle apporte pour faire face à cette crise ne peut en aucun cas être définitive», s’est insurgé le président du MR Georges-Louis Bouchez dans un communiqué. «Cette annonce a donc vocation à être remise en cause en cas d’intervention de l’État», ajoute le président du parti de la Première ministre Sophie Wilmès.

Ce n’est pas au personnel de Zaventem de payer aujourd’hui pour la crise

De son côté, le PTB rappelle que le groupe Lufthansa a réalisé un bénéfice de 2,8 milliards d’euros l’année dernière. «Ce n’est pas au personnel de Zaventem de payer aujourd’hui pour la crise. Il n’est pas question d’envisager un soutien public à une entreprise qui met un millier de personnes à la rue», réagit Raoul Hedebouw, chef de groupe à la Chambre. Le parti communiste appelle le ministre des Finances Alexander De Croo «à refuser cette logique et à garder la nationalisation comme moyen de pression et comme alternative.»

Pas de chèque en blanc à Lufthansa

Du coté du PS, le chef de groupe à la Chambre Ahmed Laaouej demande que la priorité soit mise «au soutien des travailleurs et à leurs familles». «Pas de chèque en blanc à Lufthansa qui a engrangé plus de 2 milliards de bénéfices l’an dernier», a-t-il ajouté sur le réseau social Twitter.

Pour le président du cdH Maxime Prévot, «un plan de reprise doit permettre une meilleure maîtrise belge de l’outil et un développement durable à long terme de l’entreprise dans l’intérêt des travailleurs et de l’économie.»

«Le secteur aérien doit se transformer en profondeur et l’urgence est aujourd’hui d’accompagner le personnel», écrit le député fédéral Écolo Gilles Vanden Burre.