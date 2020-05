Waremme: les écoliers de primaire ne reprendront pas les cours

Les écoliers waremmiens ne reprendront pas les cours lundi prochain, dans l’enseignement communal en tout cas. Impossible de mettre cela en œuvre. Les garderies, par contre, fonctionneront.

La décision vient de tomber. Après Braives fin de semaine dernière, c’est au tour de Waremme d’annoncer que les écoliers ne reprendront pas le chemin des écoles communales la semaine prochaine. L’école aurait dû reprendre pour les 6e primaires, puis les 1res et les 2e Aucun enfant ne retournera en classe. La Ville de Waremme, son bourgmestre et ses échevins en tout cas, vient de prendre la décision. Elle sera bien vite communiquée aux parents.

Waremme, c’est cinq implantations scolaires, autant des petites écoles que des grosses et chacune avec leur spécificité. «Sur base du rapport des directions, on a fait une réunion Copaloc ce matin, explique l’échevine Stéphanie Kiproski. Il est impossible de prendre les cours. On a essayé de répondre à tous les prescrits de la circulaire. On a quasi réussi à tout mettre en place, mais pas tout…» Dans les petites implantations, il allait y avoir trop d’élèves à gérer, autant en cours qu’avec les garderies. «Par exemple, il aurait fallu mettre quelqu’un devant les sanitaires en permanence. Dans les petites implantations, on n’a qu’un bloc de sanitaires déjà… Ce n’était pas possible, pas gérable. Tout a été passé en revue, mais déjà ce point-là n’était pas réalisable.» Le Pouvoir organisateur ne peut pas non plus transférer des enseignants d’une école à une autre. «Parfois, on a deux ou trois enseignants sur place alors qu’il en faudrait quatre…» Sans transfert, impossible de répondre à la demande. «On ne pouvait pas non plus permettre le retour à l’école dans certaines implantations et pas dans d’autres.»

Les garderies, par contre, continueront à accueillir les écoliers; elles seront assurées par le personnel enseignant. «On aura probablement la moitié des enfants en garderie, et ça c’est plus gérable. Avoir 20 élèves répartis en groupe de 5 ou 7, c’est possible.» Et les 80 élèves de 6e primaire alors? Pas de CEB pour eux, c’est clair, mais les cours continueront via l’envoi de devoirs par les enseignants. «On va vraiment mettre l’accent sur le contact avec les enfants car ce n’est pas tout de donner des devoirs… On utilisera les nouvelles technologies. Sinon, le coup de téléphone. Et les élèves qui sont en difficultés auront un suivi appuyé.»