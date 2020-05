Une mère et sa fille ont escroqué près de 50 personnes via internet

Une mère et sa fille, originaires de Wavre, changeaient d’identité pour louer, via internet, des appartements inexistants à la mer du nord. Une cinquantaine de victimes ont mordu à l’hameçon. ÉdA

Une mère et sa fille, originaires de Wavre, changeaient d’identité pour louer, via internet, des appartements inexistants à la mer du nord. Une cinquantaine de victimes ont mordu à l’hameçon.

Olivia K., se créant de fausses identités, de faux comptes Facebook et utilisant des comptes bancaires ouverts à de faux noms, a continué à mettre en location des appartements pour encaisser des acomptes voire des locations complètes. L’argent transitait parfois aussi par le compte bancaire de sa mère. Une fois sur place pour passer un week-end ou une semaine de vacances à la Côte, les victimes réalisaient que l’appartement réservé n’existait pas: la Wavrienne n’était pas propriétaire et utilisait des photos récupérées sur les sites d’agences de location.

Entendue par une juge d’instruction, Olivia K. avait été remise en liberté après des aveux complets et la promesse de cesser ces comportements illégaux. Mais elle n’a pas comparu dans le premier dossier examiné fin 2019 alors que la date de l’audience lui avait été rappelée par la juge d’instruction. Et elle a continué ses escroqueries. Elle a été interpellée le 18 février dernier et placée depuis cette date en détention préventive. Vu le contexte sanitaire, elle n’a pas comparu lundi mais était représentée par un avocat qui a sollicité un sursis probatoire pour sa cliente.

Une trentaine de parties civiles étaient présentes: l’audience avait été organisée dans la salle de la cour d’assises pour garantir le respect des distances de sécurité. Le ministère public a requis la confirmation du jugement de novembre et, pour les 48 nouvelles escroqueries -le préjudice total dépasse 15 000 euros -, a demandé deux ans de prison en plus. Le jugement sera rendu le 8 juin.