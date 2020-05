Appel à reprendre les cours dans les écoles le mardi 19 plutôt que le lundi 18 mai

Alors que des précisions sont attendues lors du conseil national de sécurité (CNS) qui devrait se tenir ce mercredi, le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SeGEC) appelle à retarder la réouverture des écoles d’un jour.

Lors du CNS du 24 avril, la première ministre Sophie Wilmès avait annoncé que la 2e phase du déconfinement était prévue pour le lundi 18 mai et concernerait notamment la réouverture des écoles. Une reprise très partielle puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles précisait le lendemain que seuls les élèves de 6e primaire et de dernière année du secondaire (6e et 7e secondaire) recommenceront le 18 mai, avec port du masque obligatoire.

Ce mardi, à la veille d’un nouveau CNS qui devrait apporter davantage de clarté sur les modalités mises en place, le SeGEC recommande quant à lui une reprise des cours dans l’enseignement obligatoire le mardi 19 mai.

Le Segec pointe que «les conditions de la reprise des cours se précisent progressivement» mais qu’il reste des inconnues. Dont celle du jour de la livraison des masques. «Selon toute vraisemblance, ces masques seront livrés au plus tard dans le courant de la journée de dimanche prochain, non pas dans les écoles elles-mêmes mais dans les centres de distribution organisés localement pour les écoles des différents réseaux d’enseignement», pointe le communiqué. «Lorsque les masques seront disponibles dans ces centres de distribution, il conviendra d’aller les y chercher, de vérifier les colis, de s’assurer de la conformité des masques avec les attentes et de leur disponibilité en nombre suffisant, de les trier et d’en préparer la distribution aux élèves et aux membres du personnel. Sur cette base, confirmation pourra être faite aux parents et aux enseignants quant au fait que l’ensemble des conditions de reprise des cours prévues par la circulaire sera effectivement assuré.»

Ce qui conduit le Segec à recommander aux écoles qu’il représente et coordonne de reprendre effectivement les cours en présentiel le mardi 19 mai plutôt que le 18.

Pour rappel, la FWB a prévu d’élargir la rentrée à partir du 25 mai, à concurrence d’un jour par semaine pour les élèves de 1re primaire et, si possible, de 2e primaire et à concurrence de deux jours par semaine pour les élèves de 2e secondaire.