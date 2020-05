Coronavirus: Brussels Airlines va supprimer environ 1.000 emplois, soit un quart de son personnel

Réduire structurellement ses coûts en raison de la crise du secteur aérien provoquée par le coronavirus: c’est la raison invoquée par le patron de Brussels Airlines, Dieter Vranckx, pour expliquer la réduction annoncée d’un quart du personnel, et de la diminution d’un tiers de sa flotte.

Une flotte réduite de 30%, et l’emploi de 25%: ce sont les remèdes de cheval annoncés ce mardi par le patron de Brussels Airlines, Dieter Vranckx, pour assurer «la survie de la compagnie», confrontée à la crise du secteur aérien provoquée par la pandémie de Covid-19.

«Nous avions commencé l’année 2020 avec des résultats positifs en termes de nombre de passagers et de revenus. Pour cet été, nous avions prévu une large offre de destinations de loisirs après avoir compensé une partie de l’offre perdue à cause de la faillite de Thomas Cook Belgique. Mais la pandémie frappe sévèrement Brussels Airlines. Nous n’avons pas eu d’autre choix que de suspendre temporairement nos vols depuis le 21 mars et d’introduire le chômage technique pour l’ensemble de la compagnie. Cette crise sans précédent a aggravé notre situation financière, nous obligeant à prendre des mesures importantes et indispensables. La restructuration est nécessaire de toute urgence afin de survivre à la crise actuelle et de devenir structurellement compétitif pour l’avenir» a détaillé Dieter Vranckx en conseil d’entreprise.

Limiter les licenciements à un «minimum absolu»

Il s’agit donc de «réduire les coûts à un niveau compétitif». Les liaisons «marginalement rentables et non rentables» seront supprimées. La flotte sera par conséquent réduite de 30%.

Et puis il y a les coupes claires dans l’emploi. En tant «qu’employeur socialement responsable», Brussels Airlines entend «collaborer avec les partenaires sociaux» pour «réduire le nombre de licenciements forcés à un minimum absolu».

Elle continue par ailleurs à demander le soutien de son actionnaire, la Lufthansa, et du gouvernement belge. Tout en réaffirmant son espoir de renouer avec la rentabilité à l’horizon 2023.