Rencontre houleuse entre Trump et les médias sur fond de polémique: «Posez votre question à la Chine»

La conférence de presse donnée par Donald Trump lundi à la Maison Blanche a tourné au fiasco lorsque le président, après avoir tenu des propos pouvant être qualifiés de discriminatoires, a brutalement mis un terme à celle-ci, refusant de répondre aux questions d’une autre journaliste et tournant ainsi les talons au reste de l’assemblée.

L’actuel président américain Donald Trump n’en est plus à une polémique près… Mais cette fois, était-ce intentionnel ou non?

Désireux de communiquer sur le «leadership mondial» des USA en matière de testing, il s’en est virulemment pris à la correspondante de la chaîne nationale CBS, laquelle l’interrogeait frontalement quant à sa communication du jour: «Pourquoi est-ce une compétition globale à vos yeux, alors que, chaque jour, des Américains meurent et que nous recensons toujours plus de cas», a ainsi demandé Weijia Jiang.

«Des gens meurent partout dans le monde», a banalement répondu Trump, avant de lâcher un “conseil” que la journaliste a très peu goûté: «Et peut-être que c’est une question que vous devriez poser à la Chine… Ne me le demandez pas, posez votre question à la Chine, OK?»

«Une question méchante»

Simple réponse maladroite ou véritable attaque discriminatoire, compte tenu des origines chinoises de la journaliste ainsi visée?

Toujours est-il que, face à la réaction scandalisée de Weijia Jiang – celle-ci lui demandant «pourquoi vous me dites ça à moi?» -, Trump, appelant la journaliste suivante à s’exprimer, a balayé d’un revers de la main: «C’était une question méchante».

CNN à nouveau muselée

Et cela aurait pu en rester là, mais le président a enchaîné par une nouvelle démonstration de son mépris envers la presse, chassant du micro celle qui s’apprêtait à prendre le micro sur son invitation.

«Mais vous m’avez désignée pour poser ma question», s’est ainsi étonnée Kaitlan Collins, correspondante de CNN, média avec lequel Trump est en conflit ouvert depuis longtemps. «Je l’ai fait, mais vous n’avez pas réagi…»

Face au refus de la journaliste de se voir ainsi rabrouée et muselée, le président a conclu sur-le-champ la conférence de presse et tourné les talons. Un nouvel épisode dans la bataille à laquelle se livrent certains médias nationaux et le président américain.