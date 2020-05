Lens ne gardera pas Guillaume Gillet, qui en a «le cœur brisé»

Guillaume Gillet ne poursuivra pas sa carrière à Lens, qui retrouvera la Ligue 1 la saison prochaine.

Lens ne gardera pas Guillaume Gillet en ses rangs la saison prochaine, a annoncé l’ancien joueur d’Anderlecht sur les réseaux sociaux ce lundi. Les Nordistes sont promus en Ligue 1.

Joueur d’Anderlecht de 2008 à 2015, Guillaume Gillet était arrivé à Lens en 2018 en provenance de l’Olympiakos après un passage à Nantes de 2015 à 2017.

«C’est avec le cœur brisé que je dois vous annoncer que le club ne désire pas continuer l’aventure avec moi! La seule chose qui me console c’est d’avoir réussi avec l’équipe à remettre les sang et or à la place qu’ils méritent. C’est la tête haute que je m’en vais, le goût amer de cette décision ne pourra jamais me faire oublier votre soutien, votre gentillesse et la façon dont vous m avez accueilli sur vos terres. Merci également à tous mes coéquipiers qui ces 2 dernières années m’ont fait confiance et m’ont apporté tellement de belles choses sur le plan sportif et humain», a écrit le joueur de 36 ans.