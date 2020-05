TV: les «12 coups de midi» de retour, «Plus belle la vie» et «Demain nous appartient» vont reprendre les tournages

Deux petites news de la petite lucarne tombées ces dernières heures.

Retour des «12 coups de midi»

Programme le plus suivi en télé à midi que ce soit en Belgique ou en France, le jeu Les 12 coups de midi fait son retour à l’antenne dans une formule inédite et sans public dès ce mardi midi. Jean-Luc Reichmann accueillera Éric, candidat breton qui détient une cagnotte de 811 744 euros en 161 participations et qui espère battre le record de 193 participations détenu par Christian Quesada, emprisonné depuis pour détention d’images pédopornographiques.

Les tournages de «PBLV» et «DNA» vont reprendre

Présidente de Newen – la filiale de production du groupe TF1 – Bibiane Godefroid a annoncé dans le journal français Les Échos que les tournages de Plus belle la vie (France 3) et Demain nous appartient (TF1) allaient reprendre d’ici la fin du mois. La dirigeante belge indique aussi que les scénaristes doivent réécrire quelques passages pour respecter les nouvelles règles de distanciation.