Le Standard réplique à la proposition de Bruges: «Pas de descendant, pas de champion»

Après la proposition de Bruges de pousser pour un championnat à 18 sans playoffs la saison prochaine, c’est le Standard qui a fait part de ses considérations dans un courrier adressé aux clubs de la Pro League. «Il faut être cohérent, s’il n’y pas de descendant, il n’y a pas de champion», a écrit Bruno Venanzi, le président du Standard alors que la Pro League se réunit en assemblée générale vendredi.

Une assemblée générale plusieurs fois reportée et attendue pour entériner la fin de la saison 2019-2020 et débattre de l’octroi, ou non, d’un titre de champion (à Bruges), de poursuivre aussi les travaux sur les formules de compétition pour le prochain exercice.

«Concernant le possible vote visant à considérer le classement après 29 journées comme définitif, il convient avant tout de rester cohérent. Si tel devait être le cas, les conséquences sportives doivent inévitablement être appliquées de manière uniforme, tant concernant la relégation que l’obtention du titre. S’il devait par contre être décidé que ce classement ne permet pas valablement de déboucher sur une relégation sportive, alors il ne pourrait pas davantage permettre d’attribuer un titre (comme cela a été décidé aux Pays-Bas).»

Vendredi, l’assemblée générale de la Pro League votera donc pour l’arrêt définitif de la D1A et de la D1B et débattra autour de la proposition de Bruges. Pour le vote, une majorité de 50% est nécessaire. Pour un nouveau format de compétition, la majorité doit atteindre les 80%.