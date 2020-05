85% des masques distribués

Ferrières était la seule commune de l’arrondissement à ne pas distribuer en toutes-boîtes les masques achetés via la Conférence des élus. Les Ferrusiens étaient conviés à venir les chercher en cinq lieux où le personnel communal les leur remettait. «Tout a été fait jeudi et vendredi, explique le bourgmestre Frédéric Léonard. J’ai passé les deux journées à aller d’un endroit à l’autre pour voir si tout allait bien.» Il ajoute: «Il y en a bien eu l’un ou l’autre qui râlait car il devait se déplacer…» Mais plus de 85% des masques ont été distribués, «c’était très fluide». Les Ferrusiens pouvaient venir les chercher, signer une procuration pour un voisin ou se faire livrer s’ils ne savaient pas se déplacer. Et «on les a amenés à une trentaine de personnes seulement». Plutôt content, le bourgmestre, de l’attitude des citoyens et du travail du personnel communal.