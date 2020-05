Le CP Liège annule déjà la Coupe de la Province et les tours finaux

C’est une petite bombe que vient de lâcher le Comité provincial liégeois. Vu la crise du coronavirus et le potentiel retard de la saison prochaine, la Coupe de la Province et les tours finaux sont d’ores et déjà annulés.

On ne s’attendait pas à cette nouvelle aussi vite et elle surprend tout le monde. Le Comité provincial liégeois a annoncé que la saison 2020-2021 serait privée des Coupes provinciales et des tours finaux. Une information révélée par nos confrères de la DH.

C’est bien évidemment dans le contexte du coronavirus que le CP liégeois a pris cette décision. Vu le retard potentiel que va prendre la prochaine saison, les instances liégeoises du football ont pris cette décision pour gagner du temps. Une décision qui n’a pour le moment pas eu d’écho dans les autres provinces.

Autre décision qui attendra cependant la publication des calendriers: la trêve hivernale pourrait être réduite à sa plus simple expression.