Norvège: la réouverture des écoles n’a pas ravivé l’épidémie

La réouverture des crèches et écoles en avril en Norvège n’a pas ravivé l’épidémie de nouveau coronavirus à ce stade, ont affirmé lundi les autorités sanitaires du pays nordique, apaisant ainsi certaines craintes.

Parmi les premiers pays en Europe, la Norvège avait rouvert ses «barnehager» -l’équivalent des crèches et maternelles- le 20 avril, puis les écoles pour les plus petits, entre six et dix ans, une semaine plus tard. La réouverture de ces établissements fermés le 12 mars avait suscité des inquiétudes, notamment parmi des parents.

«Nous n’avons pour l’instant pas noté que les ouvertures d’écoles et de barnehager aient eu un effet négatif sur la situation épidémiologique», a déclaré lundi un haut responsable de l’Institut norvégien de santé publique, Frode Forland, lors d’un point de presse quotidien. «Si l’allégement des mesures avait dû avoir un tel effet, nous aurions dû aujourd’hui commencer à le voir sous la forme d’une hausse du chiffre des infections.»

Cette observation vaut aussi pour les salons de coiffeurs, les physiothérapeutes et autres services de soins, autorisés eux aussi depuis le 27 avril, a-t-il ajouté. «C’est cependant peut-être encore un peu tôt pour voir des retombées dans les hospitalisations et nous suivons la situation de manière particulièrement attentive», a-t-il précisé.

Les autres écoles, collèges et lycées rouvrent cette semaine.

Des règles strictes en vigueur

L’accueil dans les crèches et écoles est encadré par des règles sanitaires strictes: enfants accueillis en petits groupes sans interactions entre eux, respect de la distanciation physique, hygiène des mains, enseignement à l’extérieur si possible.

Seuls sept nouveaux cas de coronavirus ont été officiellement recensés en Norvège dimanche, portant le total à 8.106 depuis le début de l’épidémie. Et 224 personnes en sont mortes dans ce pays de 5,4 millions d’habitants.