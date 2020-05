Budget: le gouvernement bruxellois procédera aux arbitrages budgétaires en septembre

Le gouvernement bruxellois élaborera un plan de relance d’ici l’été prochain. Il procédera en septembre à un nouvel ajustement budgétaire 2020 et à la préparation du budget 2021.

L’actuel ajustement budgétaire est davantage de type administratif autour des mesures de lutte contre la crise liée à la pandémie de Covid-19, a affirmé lundi le ministre bruxellois du Budget et des Finances, Sven Gatz (Open Vld).

Interrogé en commission des Finances du parlement bruxellois, M. Gatz a précisé que la Région avait consacré quelque 430 millions d’euros à celles-ci, dont trois quarts pour soutenir l’économie, et un quart pour le volet social. Le gouvernement bruxellois tentera de convaincre l’Union européenne de l’autoriser à en écarter un maximum du calcul de l’équilibre budgétaire fonctionnel, a-t-il souligné.

Globalement, les mesures économiques et fiscales du gouvernement bruxellois mobilisent quelque 310 millions d’euros, dont deux tiers seront consommés par le versement de la prime de compensation de 4000 euros - soit en tout 96 millions - pour les entreprises touchées par les mesures conservatoires de fermeture du gouvernement fédéral; et par l’octroi d’une prime de soutien de 2.000 euros aux entreprises qui ne devaient pas fermer - en tout 102 millions.

L’octroi de primes forfaitaires de 3.000 euros au secteur du taxi pèsera 4,8 millions d’euros; les mesures conservatoires dans le cadre des aides à l’expansion économique pour entreprises des secteurs les plus touchés par la crise, 2 millions; l’engagement et la liquidation anticipée de l’aide expansion pour tous les secteurs d’activité sans distinction, 5,2 millions; et celui des garanties régionales sur les prêts bancaires, 5,2 millions d’euros.

Sans être exhaustive, la liste de mesures de soutien remise aux députés mentionne encore la recapitalisation significative de Brussels Finance&Invest à hauteur de 26,4 millions d’euros; la mission déléguée accordée à celui-ci pour l’octroi de crédits à certains établissements Horeca et leurs fournisseurs (20 millions) et aux hôtels qui emploient plus de 50 ETP (20 millions).

Le panel de mesures fiscales représente un poids budgétaire de 90 millions d’euros: exonération de la taxe hôtel durant le premier semestre 2020 (13,4 millions d’euros); de la taxe taxis 2020 (1,5 million); prolongation du délai de déclaration et de paiement dans le cadre des droits de succession (+4 mois); du délai de paiement (+4 mois) et du délai de 2 ans (+3 mois) endéans lequel les acquéreurs/vendeurs d’une habitation doivent se mettre en règle pour bénéficier/maintenir des réductions en matière de droits d’enregistrement; prolongation de 2 mois du délai de paiement du précompte immobilier 2020; et de 2 mois du délai de paiement de la taxe de circulation et de la taxe du mise en circulation; ...

Le reste des mesures, sociales pour l’essentiel, représentent quelque 117 millions d’euros, ressort-il du document récapitulatif de l’ensemble des mesures, remis aux députés de la commission.

D’après le ministre, la Région est entrée en phase d’approche de la clôture des mesures de soutien «même si ce n’est pas évident» dans la mesure où il n’est pas exclu d’avoir à prendre de nouvelles dispositions d’urgence par exemple pour de l’équipement (e.a. des masques) ou pour assurer le tracing comme il se doit.

Selon Sven Gatz, l’effort du gouvernement bruxellois est globalement du même ordre proportionnel de grandeur que les autres entités fédérées.

Au niveau de la gestion de la dette «qui va augmenter comme dans les autres entités», la Région a toujours été bien vue sous l’angle de l’anticipation. Son rating par Standard & Poors est toujours resté de type AA, même lors de la crise financière de la fin de la décennie écoulée, contrairement à celui des autres entités, a souligné M. Gatz. Celui-ci ne désespère pas de convaincre l’organisme de maintenir son niveau de confiance actuel en la Région dont les éléments qualitatifs suivants ont été mise en avant au cours des dernières années: le potentiel «robuste» de son économie; ses outils de financement diversifiés; management financier proactif; ou encore une nouvelle gouvernance de contrôle de la dette.