Licences: non, Solières et Huy ne sont pas sauvés

Recalé pour la licence en D1A et D1B, Roulers a obtenu la licence pour la D1 amateurs. Solières et Huy ne sont donc pas sauvés.

On attendait des nouvelles pour les derniers clubs encore en attente de leur licence. Pour Roulers, la messe est désormais dite: les Flandriens n’ont pas obtenu la licence pour la D1A et la D1B et vont donc rétrograder. Une chute d'un seul étage puisque le club a obtenu la licence pour la D1 amateurs.

Contrairement à ce que vous aurez pu lire sur d’autres médias, cela n’a donc aucune conséquence pour Solières et Huy. Afin que nos deux clubs régionaux puissent se maintenir dans leur division respective, Roulers aurait dû être rétrogradé en D2 amateurs, ce qui n’est pas le cas.

Pour les cercles hutois, tout dépendra à présent de Virton.