À Namur, des dealers déconfinés et décomplexés

Ils venaient à Namur écouler de l'héroïne et de la cocaïne.

Le tort de ses deux gaillards venus de Flandre n’est pas seulement de ne pas avoir respecté les règles du confinement en s’organisant une petite «excursion» en terre namuroise mercredi dernier alors que le tourisme d’un jour n’est pas encore ré-autorisé.

On pourrait dire que leur déplacement était lié à leur activité professionnelle. Mais le souci c’est que celle-ci concerne la vente de stupéfiants. Repérés par les policiers namurois, ils ont été contrôlés et surpris en possession de 200gr d’héroïne, 20gr de cocaïne et d’une somme de 650€. Ils travaillaient, ont identifié les enquêteurs, pour une filière de trafic hollandaise, qui sévit sur Namur ces derniers temps.

Les deux hommes ont été présentés à un juge d’instruction qui les a placés sous mandat d’arrêt.

«En tout temps, la lutte contre le trafic de stupéfiants reste une priorité de la Zone de Police ainsi que de ses autorités judiciaire et administrative», précisent le procureur du roi Vincent Macq et le chef de corps de la police Olivier Libois.