VIDÉOS | Phase 1B du déconfinement: voici comment s’est déroulée la réouverture des commerces

Quelques images de files, parfois virales pour leur longueur. Mais, globalement, la réouverture des magasins «non-essentiels» s’est faite en douceur. Petit tour d’horizon en Wallonie et à Bruxelles.

Bruxelles

Dans la capitale, la réouverture des magasins s’est déroulée dans le calme. Il y a juste eu quelques files à signaler dans les grandes enseignes comme au Ikea d’Anderlecht.

C’était aussi le cas par endroits à la rue Neuve, artère commerciale majeure du pays, où des barrières Nadar ont été installées pour fluidifier le sens de circulation des piétons.

Du côté des routes, pas d’engorgement non plis. L’augmentation du volume global de trafic est restée modérée et moins importante que lors de la première phase de déconfinement lundi dernier.

Liège

À Liège aussi, certaines grosses enseignes ont provoqué des files plus importantes qu’ailleurs. Chez Décathlon Alleur à midi, il fallait compter une demi-heure avant de pouvoir entrer dans le magasin.

Pas de cohue par contre à l’ouverture matinale du centre commercial de la Médiacité.

Et dans le centre-ville de la cité ardente, de l’aveu même de quelques Liégeois croisés dans les petites rues du piétonnier, ce n’est pas l’affluence des grands jours.

Plus à l’ouest, dans l'arrondissement de Huy-Waremme, les clients ne se sont pas pressés dans les centres-villes. Mais toutes les mesures de sécurité étaient prises.

Luxembourg

Dans le sud de la province de Luxembourg, c’était loin d’être la grande foule. Dans les zones commerciales de Sterpenich et de Messancy, les files étaient inexistantes ou composées de quelques personnes.

Hainaut

Dans la cité du Doudou, c’est en ce jour de phase 1B du déconfinement que le 8e Primark de Belgique, qui devait initialement être inauguré le 18 mars, a ouvert ses portes. Une ouverture en toute discrétion, sans affiche, ni communication. Et pour cause: il s’agissait d’éviter la cohue qui accompagne chaque ouverture d’un nouveau Primark. Et c’est donc à une ouverture tout en douceur que nous avons pu assister. «Ça a vraiment fonctionné au bouche-à-oreille», nous dit-on du côté de chez Primark.

Plus globalement, dans la région de Mons-Borinage, la réouverture des commerces s’est déroulée dans le calme, tant dans les centres commerciaux qu’en ville.

Brabant wallon

Dans la cité estudiantine de Louvain-la-Neuve, la plupart des magasins ont rouvert leurs portes ce lundi. Mais il n’y avait pas grand monde, ni dans la galerie, ni dans la rue Charlemagne.

À Wavre, ce n’était pas le rush pour la réouverture des commerces du centre-ville, sauf pour ceux spécialisés en téléphonie.

Namur

Dans la capitale wallonne, on a assisté à un déconfinement prudent, abordé avec originalité et subtilité par les petits indépendants du centre-ville.

Au Frunpark, les clients ne se sont pas bousculés. L’affluence était légèrement différente sur l’autre zoning d’Auvelais.