Comment porter et laver correctement son masque

Porter un masque, d’accord, mais comment faire pour qu’il limite vraiment les risques? Une série de règles sont à respecter pour assurer son efficacité.

Il est d’abord important de rappeler que seuls les masques FFP2 vous protègent d’une contamination extérieure du virus. Les masques chirurgicaux ou «faits maison» vous permettront uniquement de ne pas propager vous-même le virus en bloquant les postillons, mode de propagation le plus fréquent du virus. De cette manière, si chaque belge porte un masque, la propagation du virus reste très limitée.

1 Le manipuler correctement

Une série de règles permettent de limiter davantage cette propagation, à commencer par la manipulation.

Sur les réseaux sociaux, le SPF Santé publique recommande de commencer par se laver les mains avant de toucher le masque, et de ne le manipuler que par les bords ou les liens qui permettent de l’attacher, dans la mesure du possible.

Le masque doit pouvoir couvrir à la fois le nez, le bouche et le menton, sans que des ouvertures sur le côté ne se forment.

Comment porter un masque en tissu ? pic.twitter.com/C3dLp7ecIs — SPF Santé publique (@SanteBelgique) May 10, 2020

2 Le porter correctement

Une fois le masque mis en place, il faut éviter de le toucher au maximum, sauf pour l’enlever. Dans ce cas, vous devrez alors vous laver les mains avant son retrait et après. Pour le repositionner, le SPF santé publique recommande encore une fois de n’utiliser que les extrémités du masque en le manipulant le moins possible.

Pour la durée d’utilisation, il est conseillé de changer de masque toutes les 8 heures, ou toutes les 4 heures si vous parlez beaucoup à travers votre masque.

Quand mettre un nouveau masque ? pic.twitter.com/c1DGzvkSxU — SPF Santé publique (@SanteBelgique) May 10, 2020

3 Le laver correctement

Si les masques en papier de type chirurgical sont à usage unique et à mettre à la poubelle après chaque utilisation, les masques en tissu peuvent être portés à nouveau, à condition d’être nettoyés correctement chaque jour.

Pas besoin d’eau de javel, de l’eau très chaude suffit vu que le virus ne survit pas au-delà de 50°C.

Pour le remettre à neuf, la meilleure technique reste un passage en machine à 60°C avec du savon. Pour le sécher, utilisez simplement un sèche-cheveux, ou laissez le sécher naturellement.

Pour le reste, chaque technique qui consiste à chauffer le masque à plus de 50°C est bien sûr intéressante, mais rien n’est plus efficace que l’eau chaude et le savon. Un passage au micro-ondes, par exemple, ne permet pas d’assurer une température suffisante, vu les réglages aléatoires des différents appareils.

Les virologues du SPF Santé publique et du Centre de crise recommandent par ailleurs de disposer de plusieurs masques par personne afin de ne pas devoir répéter l’opération de décontamination tous les jours.